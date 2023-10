Mafra abre processo seletivo para contratação de professores temporários

A Prefeitura do Município de Mafra anunciou a abertura de um processo seletivo para contratação de professores temporários, visando o ano letivo de 2024.

Este processo seletivo, que pode ser prorrogado por mais um ano, tem como objetivo atender às necessidades do poder executivo municipal e está em total conformidade com a legislação municipal vigente.

Com a finalidade de garantir a eficiência do processo e a qualidade do ensino no município, a Prefeitura de Mafra designou a empresa SC Treinamentos para coordenar e auxiliar no desenvolvimento do processo seletivo.

O edital do processo seletivo estará disponível AQUI a partir do dia 24.10

Nesse documento, os candidatos encontrarão informações detalhadas sobre os cargos disponíveis, requisitos, etapas do processo seletivo, datas e locais de inscrição, além de critérios de seleção.