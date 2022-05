Mafra adere ao Programa “Mais Pecuária Brasil”; conheça os benefícios

O Município de Mafra aderiu ao Programa “Mais Pecuária Brasil”, na manhã de quarta-feira, dia 11, ocasião do lançamento on-line do programa para vários municípios brasileiros interessados na adesão. O Secretário Municipal de Agricultura, Leonardo Navarro Cotrim participou da live de lançamento, representando o prefeito Emerson Maas. Essa é mais uma iniciativa do Executivo Municipal para o incremento do agronegócio local, já tendo recentemente lançado o “Mafra Mais Leite”.

A Cidade de Mafra foi a representante do estado de Santa Catarina a aderir ao “Mais Pecuária Brasil”. Na mesma oportunidade outras cidades dos estados da Bahia, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rondônia também participaram da live de lançamento.

Benefício aos pequenos produtores

O Secretário Cotrim agradeceu a oportunidade da parceria com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – Conafer. Na live apresentou dados sobre Mafra e salientou que esse programa vem somar com o que já vem sendo desenvolvido no município, que é o “Mafra Mais Leite”. “Dentro do planejamento estratégico da gestão do Prefeito Emerson Maas estamos trabalhando sempre nos setores de produção, seja na olericultura, ou nas cadeias do mel, da ovinocultura e da produção de leite”, explicou. Destacou que, por meio do programa, o produtor rural conseguirá inserir o melhoramento genético nas propriedades, o que proporcionará maior desenvolvimento do “Mafra Mais Leite”.

Finalizou destacando que com essa parceria formalizada com a Conafer, Mafra conseguirá agregar maior qualidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido e fazer com que o produtor se torne cada vez mais profissional e consiga tirar da sua atividade o sustento de sua família e tenha uma melhor qualidade de vida.

Benefícios e oportunidades

O Prefeito Emerson Maas disse estar muito satisfeito com a parceria e a adesão do programa “Mais Pecuária Brasil”. “Essa parceria beneficiará as pequenas propriedades do município, melhorando geneticamente os animais e oferecendo assistência técnica ao agricultor, o que resultará em melhorias ao produto ofertado e, em consequência, refletindo positivamente na renda e na qualidade de vida da família do produtor”, afirmou. E destacou a intenção do Executivo de defender sempre o empreendedorismo no campo.

“Mais Pecuária Brasil”

“Mais Pecuária Brasil” é um programa que consiste em promover o melhoramento genético em rebanhos leiteiros e de corte da agricultura familiar, com adoção de protocolo, que inclui, por exemplo, o fornecimento de sêmens pela CONAFER (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil).