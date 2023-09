Mafra adere ao projeto do IMA “Penso, logo destino”

A Prefeitura de Mafra assinou, ontem, dia 14, o termo de cooperação com o projeto “Penso, logo destino”, que visa a conscientização e o envolvimento dos catarinenses para o descarte correto dos resíduos sólidos. O programa é uma iniciativa do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA. O termo foi assinado pela vice-prefeita Celina Dittrich Vieira, que na ocasião representou o prefeito Emerson Maas.

Esta ação foi realizada durante o evento de apresentação do “Penso, logo destino” e “Transformação MP Parceria e Estratégias para Resultados Sociais”, no auditório da Amplanorte. Estiveram presentes organizações da sociedade civil, autoridades locais, representantes do IMA, servidores municipais e demais convidados para prestigiar o evento que contou com palestras voltadas aos temas e esclarecimentos sobre o programa.

Diretrizes

O convênio entre prefeitura e IMA objetiva definir as ações, inerentes ao programa “Penso, Logo Destino”, voltadas ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, no caso em questão, os produtos que compõem o sistema de logística reversa, os quais fazem parte da primeira etapa do programa. A vice-prefeita lembra que o programa utiliza a educação ambiental, como ferramenta de suporte nas atividades de licenciamento e fiscalização, para promover a conscientização e as orientações necessárias à mudança de comportamento. “Vamos trabalhar com a questão da destinação do lixo e da logística reversa. Não basta apenas a adesão da prefeitura, mas a de todos os munícipes, visando a preservação do meio ambiente e a manutenção preventiva, de forma consciente”, declarou a vice-prefeita.

O coordenador estadual do programa “Penso, logo destino”, Cícero Brasil, explicou que o programa continua a expandir sua atuação, visando atingir um número cada vez maior de cidades e conscientizar um número crescente de cidadãos sobre a importância de adotar práticas sustentáveis em relação aos resíduos. “Evitar a poluição do solo e subsolo, é uma questão de saúde pública. E este programa do IMA é mais uma ação efetiva que realizamos nas cidades catarinenses”, disse.

Reconhecimento

Além de Mafra, a prefeitura de Canoinhas, por meio da prefeita Juliana Maciel, também assinou o termo de cooperação com o IMA, destacando que seu município pode pensar melhor em políticas públicas para logística reversa. “Esse programa vai nos auxiliar muito para destinação correta de resíduos, pensando no futuro de nossa cidade”, declarou.

Numa forma de reconhecer o apoio de pessoas e entidades, a promotora de justiça, Nicole Lange de Almeida Pires, recebeu o Troféu Formiguinha, distinção concedida pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) para instituições que implantam ações de preservação ambiental. Ela destacou “ser um privilégio e participar de um programa dessa dimensão”, salutar para o meio ambiente.