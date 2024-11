Mafra alerta para casos de Dengue no interior e área urbana do município

Como está o seu quintal? E o do seu vizinho? Água parada em vasos, pneus, baldes? O mosquito Aedes aegypti procura estes recipientes que acumulam água para se reproduzir. Apesar de Mafra estar classificado pelo Estado como município não infestado, os casos continuam sendo notificados. Não só a Dengue, mas a chikungunya e a zika também apresentam casos suspeitos ou confirmados.

Números em Mafra

De acordo com último boletim da Secretaria Municipal da Saúde/Vigilância em Saúde, de 22 de novembro de 2024, das 260 notificações de Dengue realizadas em Mafra (casos suspeitos), 92 foram confirmados, sendo 6 deles autóctones (originou-se dentro do município). Quanto à Chikungunya foram 17 suspeitos e um positivo e para a zika, dos 8 suspeitos, nenhum positivo. Os bairros com maior número de casos de Dengue são: Vila Nova (19 casos), Jardim América (12) e Vila Ferroviária (07). Também há focos nos seguintes locais: Buenos Aires (03), Faxinal (06), Centro (03), Restinga (01), Vila Nova (07), Jardim do Moinho (02), Espigão do Bugre (01), Campo da Lança (01), Vila Ivete (03), Vila Solidariedade/ Vila das Flores (03), Vila Ferroviária (01).

Diante destas ocorrências, é necessário que a população colabore com medidas simples para evitar criadouros do mosquito. Portanto, a prevenção à Dengue é de extrema importância porque a doença, causada pelo vírus transmitido pelo mosquito, pode ter graves impactos na saúde pública, na economia e no bem-estar das comunidades. “A união da sociedade, governos e instituições é fundamental para combater a Dengue de maneira eficaz e proteger a saúde coletiva”, explicou a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nilseia Aparecida Kuchler Iancoski.

O que você precisa saber

A Dengue pode causar formas graves, como a Dengue hemorrágica, que podem levar à morte se não forem tratadas a tempo. Epidemias de Dengue podem lotar hospitais e unidades de saúde, comprometendo o atendimento de outros pacientes. O tratamento de pacientes exige recursos médicos e hospitalares, como medicamentos, exames e internações.

Como prevenir a Dengue

– Elimine água parada: Tampe caixas d’água, limpe calhas e descarte objetos que possam acumular água, como pneus e garrafas.

– Verifique vasos de plantas e pratinhos, bebedouros de animais e piscinas.

– Use telas e repelentes: Proteja sua casa com telas e use repelentes para evitar picadas.

– Educação comunitária: Incentive a comunidade a adotar hábitos de prevenção e realizar mutirões para eliminar criadouros.

Acesse a página do Boletim da Dengue no site da Prefeitura de Mafra: https://bit.ly/BoletimDaDengueMfa