Mafra aplicou 4.585 doses de vacina contra gripe/Influenza no mês de abril

Número corresponde a 27,36% da meta proposta de cada grupo alvo, que é de 90%

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no mês de abril a campanha de imunização contra gripe/Influenza, aplicando 4.585 doses, perfazendo 27,36% da população alvo. Como a meta para Mafra é atingir 90% de cada grupo até o fim da campanha, previsto para 31 de maio, e nos primeiros 20 dias da campanha os índices ficaram abaixo do esperado, a Saúde está preparando o dia D de vacinação para 20 de maio, das 8 às 16 horas, nas unidades do CAIC, Central, Restinga, Vila Nova e Espigão.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que todas as unidades (ESFs) municipais que possuem sala de vacinas terão oferta de doses até o dia 31 de maio, com exceção do dia D. O horário de funcionamento das ESFs é das 7 às 16 horas e algumas unidades trabalham com horário estendido.

Confira na tabela abaixo as unidades que possuem horário estendido de vacinação: