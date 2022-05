Mafra apresenta trabalho no VII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de SC

Presença constante em congressos e seminários relacionados à melhoria da saúde da população, o município de Mafra esteve representado no último dia 11 no “VII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina” com a Mostra Brasil aqui tem SUS em Blumenau, pelos profissionais da área Plínio Saldanha – secretário municipal de saúde e Ivonete Emmerich Pacheco – psicóloga e Coordenadora do NASF -, a qual apresentou o trabalho “Tecnologias em favor do acesso à saúde em meio a Pandemia”.

Este trabalho foi realizado por equipe multidisciplinar do NASF, sendo, além de Ivonete, Andriellen Marciniak – nutricionista, Hellen Nataly Correia Lagos Guimarães – fonoaudióloga e as psicólogas Fabiane Bonin Graf e Debora Popadiuk.

Trabalho da equipe

A pandemia do novo Coronavírus fez com que muitas atividades relacionadas à Atenção à Saúde fossem revistas ou redesenhadas naquele período. Sendo assim, o NASF teve de se adaptar a fim de prestar o melhor atendimento à população dentro das condições sanitárias impostas. Sendo assim, a equipe traçou os seguintes objetivos: – Desenvolver em Mafra, o acesso aos serviços de apoio psicológico e  monitoramento e acompanhamento de bebês de risco em meio a pandemia.

– Triar os casos de Saúde Mental com orientação e avaliação para as Estratégias de Saúde da Família.

– Realizar orientações e atendimentos psicológicos via telefone/internet e visitas domiciliares aos pacientes que procuravam a sala de Atendimentos em Psicologia.

РAcompanhar para prevenir altera̵̤es do desenvolvimento infantil nos dois primeiros anos de vida.

Colhendo resultados

De acordo com a coordenadora, a palavra que fica é aprendizado, diante de “uma equipe com capacidade e criatividade para se reinventar dentro de um cenário incerto, mas, que cobrava do profissional de saúde atitudes frente às demandas”.

Conforme descrito na conclusão do trabalho, a pandemia ensinou que os profissionais podiam se adaptar e oferecer um trabalho digno e de qualidade mesmo com condições tão adversas. Em meio a tantas limitações, a equipe viu que não era possível esperar o atendimento presencial retomar para dar suporte à população mafrense, então criou e executou meios para proporcionar atendimento remoto com a mesma qualidade e dedicação que no presencial. “Sinto-me lisonjeada em representar essa equipe com esse trabalho e enalteço a capacidade técnica dos profissionais que compõem a Secretaria de Saúde no atendimento da população”, conclui a coordenadora.