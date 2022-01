Mafra assina convênio de R$ 800 mil com o Governo Federal para reforçar a educação

Convênio com o Governo Federal proporcionará material para os alunos e professores, além de ambiente digital, com aplicativos para aulas online e internet sem custo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O ano letivo de 2022 iniciará com uma ótima novidade para os pais, alunos e professores das escolas públicas do município. O Prefeito Emerson Maas assinou na última quarta-feira, dia 26, dois Termos de Convênio com o Governo Federal, no valor total de aproximadamente R$ 800 mil, para aulas de reforço nas disciplinas de Português e Matemática, no período do contra turno das escolas.

Segundo o Prefeito, essas aulas serão de extrema importância para auxiliar na recuperação dos alunos que acabaram tendo defasagem no aprendizado, devido a pandemia. “Estamos buscando recursos a cada dia e investindo para que possamos colocar a Educação de Mafra no lugar de respeito que merece e entre as melhores do país. Ele destacou que os recursos que o município tem conquistado junto aos governos federal e estadual, são frutos da credibilidade que a atual gestão vem semeando.

A Secretária de Educação, Jamine Emmanuelle Henning disse sentir-se muito feliz com os convênios, uma vez que o projeto de contra turno proporcionará material para os alunos e professores, além de um ambiente digital, com aplicativos para aulas online e internet sem custo. “Nossa educação está se destacando e acompanhando a evolução tecnológica, valorizando não só os alunos, mas também professores e profissionais da educação”, concluiu.

Após o início do ano letivo, a secretaria, seguindo os trâmites legais, fará a inserção de alunos comprovadamente com defasagem diagnosticada em 2021, para que possam ter essa oportunidade a mais na educação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -