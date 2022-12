Mafra avança no planejamento turístico do município

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está implantando um projeto que cria rotas e roteiros turísticos em diversas regiões catarinenses. No Planalto Norte, o projeto está iniciando em 14 cidades. Em Mafra ocorreu o primeiro Workshop de Diagnóstico e Planejamento no dia 25 de novembro, no SENAC, com vários participantes do trade turístico.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira e o secretário de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira participaram do evento destacando o quanto é importante o fomento ao turismo local e regional, no que tange ao engrandecimento cultural e aumento do potencial atrativo de cada município envolvido.

O objetivo do projeto turístico é promover o desenvolvimento sustentável do turismo de Santa Catarina e contribuir para a retomada do setor. Ao todo, as cidades de Mafra, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Itaiópolis, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, Timbó Grande, Três Barras, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Corupá serão contempladas.

O projeto abrange etapas de diagnóstico e sensibilização, desenvolvimento de produtos, formatação da rota turística e o último instrumento de comunicação é a comercialização.

Para participar

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As vagas são limitadas e a participação subsidiada pelo Sebrae e parceiros. Mais informações pelo telefone (47) 3188-1600 com Vanessa ou 47 3419-6508 com Milena.