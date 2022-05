Mafra busca capacitação para auxiliar o fruticultor

Para um constante crescimento do agronegócio, meta da atual administração, o Município de Mafra busca manter-se em contato com os progressos apresentados para o setor. Dessa forma, a Secretaria de Agricultura esteve presente, com a participação do gerente de desenvolvimento do Interior, Sidiomar Peters, no XXVII Congresso Brasileiro de Fruticultura – um dos maiores eventos do agronegócio do Brasil, realizado em Florianópolis, no final de abril.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os produtores mafrenses Elizeu Hulbrich, que produz uvas e faz suco natural de uva e Vera Lúcia Saibot Sampaio, que produz maçã e pêssego, além de outros da região também participaram do encontro que reuniu pesquisadores, estudantes e empresários da fruticultura. O tema central foi a “Valorização da ciência brasileira para produção de frutas”.

Nova fonte de renda

A fruticultura vem se transformando numa das principais fontes de renda do agronegócio e representa uma grande parcela da produção agropecuária brasileira. Hoje, o país é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, gerando cerca de 45 milhões de toneladas ao ano.

Em Mafra a produção de frutas ainda é pequena, tendo como destaque o morango e a uva, porém com potencial para muito crescimento principalmente nas frutas de clima temperado, como pêssego, ameixa, maçã e caqui. “Nosso primeiro passo é levantar as demandas de mercado para, na sequência, desenvolver um programa de fomento para esta atividade”, explicou o secretário de agricultura, Leonardo Navarro Cotrim.