Mafra celebra os seus 107 anos de história neste domingo

Neste dia 08 de setembro a bela Mafra celebra os seus 107 anos. Parabéns aos mafrenses! O Click Riomafra se orgulha de fazer parte da história do município desde 2007.

No dia 20 de outubro de 1916 chegava ao fim uma pendência judicial que durou mais de seis décadas envolvendo os estados de Santa Catarina e Paraná. Esta data marca o Acordo de Limites entre os dois estados. Com o fim da Guerra do Contestado, parte do município de Rio Negro foi desmembrada, originando as cidades de Mafra, Itaiópolis e Três Barras.

Em 25 de agosto do ano seguinte, a Lei nº 1.147 de Santa Catarina demarcou os novos limites. No dia 08 de setembro de 1917 foi instalado o município a margem esquerda do rio Negro, que passou a dominar-se Mafra em homenagem ao Dr. Manoel da Silva Mafra, defensor de Santa Catarina na “Questão do Contestado”.

A região de Mafra é altamente rica em reservas florestais, principalmente de Araucária, erva-mate e outras espécies. A extração florestal passou a representar por muitos anos a principal atividade econômica, que permitiu o assentamento dos primeiros colonos, que mais tarde passariam a desenvolver as atividades da agropecuária de subsistência.

Mafra fica localizada na região do planalto norte do estado de Santa Catarina. Possui uma área territorial de 1.406 km², sendo o 4º maior município em extensão territorial no estado.