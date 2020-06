Mafra chega a 13 casos de Covid-19

Compartilhar no Facebook

Na noite desta segunda-feira a Saúde de Mafra anunciou a confirmação de mais dois casos da Covid-19 no município. São dois homens, um de 53 anos e o outro de 80 anos. Ambos estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados.

Com os dois novos casos Mafra passa a contabilizar 13 casos da doença no total, 1 a menos que Rio Negro que soma 14. Até o final da tarde de ontem, do fechamento desta edição.

No boletim divulgado a Secretaria de Saúde aponta 25 casos suspeitos, pessoas que já realizaram o exame e aguardam o resultado para confirmar o descartar a infecção pelo coronavírus.

Também foi informado que dos 13 casos, 6 estão recuperado e 7 em acompanhamento.

Ao todo já foram feitos 184 testes laboratoriais (PCR) e 137 testes rápidos no município, um total de 321 exames.

Em Rio Negro, também conforme o último boletim divulgado, dos 14 casos positivos, 12 já tiveram alta, 1 está em tratamento, 1 veio a óbito e tem 18 casos suspeitos em análise. Desde o último dia 04/06 não surgiu nenhum novo caso.

NA REGIÃO

1° – Três Barras – 160 casos

2º – Canoinhas – 80 casos

3° – São Bento do Sul – 38 casos

4º – Papanduva – 19 casos

5º – Rio Negro – 14 casos

6º – Mafra – 13 casos

7º – Rio Negrinho – 11 casos

8º – Porto União – 7 casos

8º – Itaiópolis – 3 casos

8º – Santa Terezinha – 3 casos

9º – Monte Castelo – 1 caso

9° – Bela Vista do Toldo – 1 caso

10º – Irineópolois – 0 casos

10° – Major Vieira – 0 casos

10° – Calmon – 0 casos

10° – Matos Costa – 0 casos

10º – Campo Alegre – 0 casos