Mafra confirma mais dois focos positivos para a larva de dengue nessa semana

Os focos foram encontrados nos bairros Buenos Aires e Vila Ferroviária, ambos na área urbana do municípioÂ

Mesmo com todas as atenções voltadas à covid-19, a população não deve deixar de lado a prevenção contra outras doenças. Como no caso da dengue e que nesta semana o Programa de Endemias de Mafra (Programa de Combate à Dengue) durante o trabalho de vistoria nas armadilhas que ficam espalhadas em pontos estratégicos do município, identificou dois focos, sendo estes nos bairros Buenos Aires e Vila Ferroviária, na área urbana do município.

Segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mafra, a partir do momento em que se identificam os focos é feita uma vistoria na área, delimitada por um perímetro e dentro dele são feitas visitas de casa em casa. A Vigilância já está programando com a ESF Central a visitação das casas da região que apresentou os focos. Com estes dois focos de larva do mosquito neste ano Mafra soma seis focos positivos para larva do mosquito aedes aegypti nos bairros do centro.

De acordo com a Secretaria, no mês de abril, Mafra apresentou dois casos positivos de pessoas com a doença com histórico de viagem para outros municípios e sem vínculo epidemiológico entre si. Vale destacar que segundo dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (DIVE/SC), o estado já tem 2.710 casos de dengue confirmados em 2021 e já são 112 municípios considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti.

Todos juntos contra a dengue

A Secretaria de Saúde de Mafra conclama a população para colaborar com a ação de rastreamento eliminando os criadouros do mosquito. A equipe do programa reforça a necessidade de divulgar a população os cuidados com a eliminação de depósitos (latas, pneus, garrafas, lonas, etc.) que podem acumular água parada. Estas atitudes visam manter o município livre das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti mesmo com a chegada de temperaturas mais amenas.

Denuncie a existência de possíveis depósitos de água parada para a Vigilância Epidemiológica do município pelo telefone: (47) 3642 – 8063. Caso apresente sintomas de dengue, chikungunya ou zika vírus procure uma unidade de saúde para atendimento.

Orientações para evitar a proliferação do Aedes aegypti:

– evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usá-los, coloque areia até a borda;

– guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;

– mantenha lixeiras tampadas;

– deixe os depósitos d’água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

– plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água;

– trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;

– mantenha ralos fechados e desentupidos;

– lave com escova os potes de comida e de água dos animais no mínimo uma vez por semana;

– retire a água acumulada em lajes;

– dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em banheiros pouco usados;

– mantenha fechada a tampa do vaso sanitário;

– evite acumular entulho, pois ele pode se tornar local de foco do mosquito da dengue;

– denuncie a existência de possíveis focos de Aedes aegypti para a Secretaria Municipal de Saúde;

– caso apresente sintomas de dengue, chikungunya ou zika vírus, procure uma unidade de saúde para o atendimento.Â

Dengue

Dengue é uma doença infecciosa febril causada por um arbovírus, sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (39° a 40° C) de início abrupto, que tem duração de 2 a 7 dias, associada à dor de cabeça, fraqueza, a dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. Manchas pelo corpo estão presentes em 50% dos casos. Perda de apetite, náuseas e vômitos também podem estar presentes.