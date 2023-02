Mafra confirma um foco positivo para a larva de dengue nessa semana

Foco foi encontrado no bairro Buenos Aires na área urbana do município

As Agentes de Combate às Endemias (ACEs) encontraram esta semana um foco contendo 10 larvas positivas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, no bairro Buenos Aires, área urbana de Mafra. Segundo a Gerência de Vigilância em Saúde, esse ano já foram enviados para análise do Estado 30 tubitos coletados em todo o município. As ACEs vão passar em residências e comércio, delimitados em um raio de 300 metros, para fornecer orientações e realizar inspeções para eventuais novas coletas de larvas.

Todos juntos contra a dengue

A Secretaria de Saúde de Mafra conclama a população para colaborar com a ação de rastreamento eliminando os criadouros do mosquito. As ACEs reforçam a necessidade de divulgar à população os cuidados com a eliminação de depósitos (latas, pneus, garrafas, lonas, etc.) que podem acumular água parada. Estas atitudes visam manter o município livre das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti mesmo com a chegada de temperaturas mais amenas.

Denuncie a existência de possíveis depósitos de água parada para as Vigilâncias do município pelos telefones: (47) 3642 – 8708 e 3642-8063. Caso apresente sintomas de Dengue, Chikungunya ou Zika Vírus procure uma unidade de saúde para atendimento.

Orientações para evitar a proliferação do Aedes aegypti:

– evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usá-los, coloque areia até a borda;

– guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;

– mantenha lixeiras tampadas;

– deixe os depósitos d’água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

– plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água;

– trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;

– mantenha ralos fechados e desentupidos;

– lave com escova os potes de comida e de água dos animais no mínimo uma vez por semana;

– retire a água acumulada em lajes;

– dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em banheiros pouco usados;

– mantenha fechada a tampa do vaso sanitário;

– evite acumular entulho, pois ele pode se tornar local de foco do mosquito da dengue;

– denuncie a existência de possíveis focos de Aedes aegypti para a Secretaria Municipal de Saúde;

– caso apresente sintomas de dengue, chikungunya ou zika vírus, procure uma unidade de saúde para o atendimento.

Dengue

Dengue é uma doença infecciosa febril causada por um arbovírus, sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (39° a 40° C) de início abrupto, que tem duração de 2 a 7 dias, associada à dor de cabeça, fraqueza, a dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. Manchas pelo corpo estão presentes em 50% dos casos. Perda de apetite, náuseas e vômitos também podem estar presentes.