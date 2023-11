Mafra conquista 120 unidades habitacionais pelo Minha Casa, Minha Vida

O prefeito Emerson Maas esteve esta semana em Brasília (22 de novembro) para participar do evento de lançamento da primeira fase da retomada do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal, que fará 180 mil unidades habitacionais no Brasil, sendo contemplados 560 municípios em vários Estados.

Em Santa Catarina, Mafra foi um dos que receberá 120 unidades habitacionais. “Nessa semana de muito trabalho, damos esta boa notícia aos munícipes. Para nossa felicidade, um dos municípios contemplados é Mafra, pois a cidade merece, as pessoas ganham dignidade tendo seu lar e realizam seu sonho”, disse o deputado federal Carlos Chiodini. Ele completou explicando os processos  como o período de cadastro e credenciamento das empresas. “Vamos colocar Mafra no mapa dos municípios atendidos pela política habitacional nacional, com mais dignidade, qualidade e bem-estar para as  pessoas”.

Grande conquista

O prefeito agradeceu ao deputado, principalmente pelo momento de dificuldade recentemente vivido em Mafra – as enchentes – que causaram prejuízos a muitas famílias. “Muitas pessoas vivem nessas áreas de risco e com estas unidades vamos conseguir priorizar o atendimento a elas. É uma grande conquista”, disse o prefeito”. E completou: “nós mafreness estamos muito gratos por esta ação que vai beneficiar muitas famílias com novas moradias”.

Minha Casa, Minha Vida

Os detalhes sobre o processo de inscrição, critérios de seleção e outras informações relevantes podem ser encontradas no site do Ministério das Cidades, na aba Guia dos Beneficiários. O site da Caixa Econômica Federal também contém informações sobre o programa (www.caixa.gov.br).