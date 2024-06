Mafra conquista 1º lugar em atendimentos da Sala do Empreendedor

O município de Mafra continua se destacando na área do empreendedorismo. Conquistou no primeiro trimestre de 2024 o 1º lugar entre os municípios catarinenses com até 100 mil habitantes em atendimentos da sala do empreendedor, com 770 atendimentos para MEIs, ME e EPP e 6.181 para MEIs, ME e EPP ativos e ainda 54 atendimentos PF (não contabilizados no rankeamento). Em segundo lugar ficou o município de Rio do Sul e, em terceiro, o município de Timbó.

Administração Municipal destacou que o resultado é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido há 4 anos, de incentivo e apoio ao microempreendedorismo, local. Ainda sobre o tema empreendedorismo, Mafra conquistou em 2021 o título de cidade mais rápida do país para abrir uma empresa, com tempo médio para abertura de 4 horas e 4 minutos.

FONTE: SAS 20 de maio de 2024 e Observatório de Negócios do Sebrae/SC com dados da Receita Federal do Brasil