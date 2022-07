Mafra conta com Cão Terapia para crianças e adolescentes acolhidos no Abrigo Institucional

O amor dos animais é algo que comprovadamente faz bem a qualquer pessoa. E, para aproveitar os benefícios do contato com os animais, a Secretaria Municipal de Assistência Social vem utilizando a Cão Terapia com cerca de 10 crianças e adolescentes, hoje acolhidas no Abrigo Institucional “Benemérito Epitácio Schumacher”.

A ação inovadora em Mafra iniciou em fevereiro deste ano, tendo como ator principal o Duke, um cão da raça Golden, treinado para ser cão terapeuta.

A iniciativa do projeto partiu de sua tutora, Sirlei Rechetelo, que se encantou com o aprendizado do Duke e a conduta do adestrador Luciano Aparecido do Nascimento. “Ao observar os avanços do Duke e a postura do Luciano, meu coração falou mais alto, quando então sugeri a ele que treinasse o Duke para ser cão terapeuta. O desafio foi aceito”, explicou.

Atualmente Duke visita o Abrigo Institucional duas vezes por semana. Ele é o responsável por promover afetividade, distração, minimizando a ansiedade e a inquietação comuns em situações de direitos violados que resultam em afastamento do convívio familiar.

Duke faz bem para as crianças

Conforme explicou a Tutora Sirlei, a primeira pessoa com quem contatou foi a secretária de Assistência Social, Danielle Kondlatsch, que aceitou de imediato. “Hoje o Duke pode levar alegria ao abrigo e isso nos faz um bem imensurável. Jamais imaginamos que iríamos nos beneficiar tanto com este projeto, de tão bem que nos faz. Não dá para saber quem fica mais feliz no dia das visitas, o Duke, nós ou as crianças”, declarou.

O Adestrador Luciano confessou que quando recebeu o desafio de preparar o Duke como Cão Terapeuta, sentiu um certo frio na barriga. “Para mim seria uma missão para a qual não sabia nem por onde começar, pois nunca tinha feito esse trabalho. Como sempre gostei de desafios, nunca tive problemas de mergulhar no desconhecido e assim foi”, explicou.

O próprio Duke ajudou muito, segundo Luciano. Ressaltou que é característica da raça, que tem pré disposição para a missão. “Foi só permitir que ele tomasse a iniciativa, sempre analisando o comportamento dele e tentando entender qual o seu grau de doação. Tudo foi respeitado conforme o tempo e a vontade do Duke. Assim o inserimos conforme as necessidades das crianças e observamos que houve uma química perfeita entre eles”, finalizou.

A Secretária Danielle Kondlatsch disse estar encantada com o Duke e com os resultados das visitas dele no Abrigo: “Duke, Luciano e seus tutores se tornaram grandes parceiros da Assistência Social. Temos muito orgulho da execução desse projeto em nossa Secretaria. A ideia é expandir, com o atendimento de um público ainda maior”,concluiu.