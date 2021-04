Mafra contabiliza 781 casos de covid-19 apenas no mês de março

Dos 38 óbitos, 15 ocorreram em março sendo quatro na faixa etária de 39 a 49 anos

Passado mais de um ano desde o início da pandemia de covid-19, Mafra ainda sofre com a disseminação do coronavírus de forma comunitária. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica mostram a evolução dos casos, apesar do apelo diário e constante à população de adotar as medidas não farmacológicas de prevenção. Mesmo com o início da vacinação atingindo neste primeiro momento trabalhadores da saúde e idosos a partir dos 65 anos, não é o momento para comemorar, mas sim, de redobrar os cuidados. Acompanhe os últimos números da covid-19 em Mafra.

Março 2021: altos índices

Foram contabilizados apenas em março deste ano (de 1 a 31.03) 781 casos positivos para covid-19 no município. Os bairros mais afetados foram Vila Nova, Centro, Vila Ivete, Jardim América e Faxinal, com expressiva migração para as localidades do interior como Vila Pcheidt, Espigão do Bugre, Campo da Lança e as demais.

Quanto à faixa etária, adultos jovens foram os mais acometidos, sendo 30 a 49 anos a maior, seguida de 20 a 29 anos. O equilíbrio no contágio é visto quanto aos gêneros, sendo paritário entre feminino e masculino (50% cada).

Óbitos

Dos 38 óbitos contabilizados desde o início da pandemia, 15 ocorreram em março deste ano. Destes, foram registrados quatro na faixa etária de 39 a 49 anos. De todos os óbitos ocorridos, desde a notificação do primeiro em 11 de julho de 2020, apurou-se que 80% ocorreram com adultos com idade superior a 60 anos. Quanto às principais comorbidades associadas aos óbitos, 27,78% relacionam-se a doenças cardiovasculares, 22,22% a diabetes, 11,11% a doenças pneumáticas crônicas, entre outras.

Esperança e prevenção

A vacinação contra Covid-19 já chegou a Mafra. Os públicos-alvo estão sendo vacinados e até a última atualização do VACINÔMETRO em 05 de abril, os números são os seguintes: 6346 doses aplicadas e 8978 recebidas (primeiras e segundas doses). O município se organiza para realizar a vacinação das segundas doses dos idosos com mais de 75 anos que receberam a primeira dose com a vacina da Sinovac. E aguarda a chegada de nova remessa para continuar a vacinação dos idosos a partir de 65 anos (organizando a aplicação por idade).

Prevenção: vale lembrar que seja em ambientes internos ou externos, o uso da máscara, o distanciamento social, o uso do álcool em gel 70% (higienização constante das mãos) e o não compartilhamento de objetos são imprescindíveis para evitar a contaminação.