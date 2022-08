Mafra cresce e se destaca no cenário do agronegócio do Estado

Compartilhar no Facebook

O município de Mafra tem se destacado no cenário estadual em relação ao movimento econômico. Em 2021 conquistou a 28ª posição em retorno de ICMS no Estado, subindo uma posição em relação ao ano anterior (2020). Além disso, foi o município com maior índice de retorno de ICMS na região da Amplanorte, composta por 10 municípios.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em termos de geração de riquezas, Mafra atingiu a cifra de R$ 2.126.805.380,63, valor utilizado para a formação do índice de referência do ICMS. A soma total dos 295 municípios do Estado, em 2021, foi de R$ 270.776.089.114,83.

O Prefeito Emerson Maas recebeu a notícia com entusiasmo. “Estamos trabalhando para que Mafra continue sua caminhada de desenvolvimento em todos os setores e nosso trabalho continua em frente para um agronegócio cada vez mais forte e crescente”, declarou.

4ª Economia do Agronegócio em Santa Catarina

Ainda fechou o ano de 2021 como a 4ª Economia do Agronegócio em Santa Catarina, ficando atrás somente dos municípios de Concórdia (1º lugar), Campos Novos (2º) e Seara (3º). Nesse ano somou R$102.060.726.04 na comercialização entre produtores pessoa física dentro do estado e venda de produtor pessoa física para outros estados (PPO), além de R$794.084.593,43, na aquisição de produção primária por empresa catarinense, especificamente de produtor catarinense pessoa física (Q47) e ainda R$ 3.367.201,50 para empresas do simples nacional (SN47). Os dados foram fornecidos pela Associação dos Municípios de Santa Catarina – Amplanorte.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vocação para produção de grãos e criação de animais

Mafra se destaca pela sua expressiva produção de grãos, como milho, soja, cevada, trigo e feijão e criação de aves, suínos e bovinos. Dos municípios da região, Mafra possui ótima estrutura para investimentos no setor agroindustrial, com área de aproximadamente 1.406 km2, destacando-se por ser o 4o município do Estado em termos de extensão territorial.

Com grande área agricultável e vocação para produção de grãos e criação de animais, possui ainda áreas para investidores (733 mil metros quadrados) em local estratégico, entre duas rodovias federais.

COLOCAÇÃO MUNICÍPIOS Q47 SN47 PPO 1 Concórdia 1.427.142.214,12 6.562.666,48 72.984.307,93 2 Campos Novos 982.825.957,00 399.958,00 84.890.719,67 3 Seara 814.265.621,56 370.046,57 59.990.487,87 4 Mafra 794.084.593,43 3.367.201,50 102.060.726,04

(Fonte Amplanorte)