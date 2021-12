Mafra dedica 2021 a incentivar empreendedorismo e economia local

Em parceria com o Sebrae/SC, Prefeitura investiu na desburocratização e na educação empreendedora

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Lançado em abril deste ano, o Programa Cidade Empreendedora trabalhou, inicialmente, dois eixos no município: a criação da Sala do Empreendedor, para desburocratizar ações e auxiliar o empreendedor em suas necessidades, e a educação empreendedora.

A sala do empreendedor é um local destinado a pessoas que pretendem empreender, querem formalizar seu negócio ou precisam de orientações quanto ao seu empreendimento. No espaço, empreendedores da cidade e do campo têm acesso a consultorias, palestras, cursos e ajuda com as demandas do seu negócio.Â

Educação

Outro ponto contemplado pelo programa em Mafra é a educação empreendedora, através do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, destinado a estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O intuito é passar conceitos de empreendedorismo para as crianças desde a primeira infância. “O programa estimula atitudes empreendedoras desde cedo, fornecendo conceitos e conhecimento para os estudantes, que serão os empreendedores e empresários do amanhã”, comenta o Gestor de Projetos do Sebrae/SC, Celso Orlando Pirmann.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Outros

Além da Sala do Empreendedor e da educação empreendedora, o Cidade Empreendedora possui uma série de verticais estratégicas, que contemplam diversas áreas. Mafra optou por dar atenção especial aos seguintes temas, voltados para gestão, comunicação, agricultura, empreendedorismo, economia e turismo:

Cidade Confiável: Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR).

Cidade Agro: ELO – Agricultura Familiar e Contas Públicas.

Cidade Comunicativa: Posicionamentos Estratégicos em Mídias; Oficina de Textos e Linguagem para Redes Sociais; Cursos de Capacitação para Profissionais de Comunicação da Prefeitura; Place Branding.

Cidade Educadora: Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEEP

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Cidade de Negócios: Aceleradora de MEI; Plano de Desenvolvimento Econômico – PEDEM.

Cidade 4.0: BrightCities.

Cidade Turística: Implantação de Rotas e Roteiros; Smart Tour.