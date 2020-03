Mafra desenvolve respirador para multiventilação simultânea de pacientes com COVID-19

1 de 5

A Prefeitura de Mafra, junto à Associação Mahatma Gandhi, gestora da UPA de Mafra, e a empresa GreyLogix, trabalharam de forma multidisciplinar no desenvolvimento de um mecanismo de respiração artificial no qual é possível atender simultaneamente mais de um paciente acometido do vírus COVID-19. Segundo o prefeito Wellington Bielecki, “o município está se preparando para o pior, mas trabalhando fortemente nas medidas protetivas para enfrentamento do Covid-19 e junto com a população mafrense nas medidas de prevenção ao coronavírus, para que não haja a necessidade de uso destes aparelhos”.

MECANISMO INOVADOR

O médico e diretor técnico da UPA de Mafra, Wilson Malaquias Ramos, explicou que esta técnica já foi usada para atender vítimas na época dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos e mais recentemente na Itália para pacientes do coronavírus. “O mecanismo é eficaz em estudos que já foram apresentados. Mais estudos são necessários, mas já foi usado em situações de guerra, que é o que a gente espera não enfrentar”, disse.

Os técnicos da empresa GreyLogix, Marcílio Fernandes (engenheiro eletricista) e Leonardo Mayorca (engenheiro mecânico) desenvolveram o projeto, baseados nas técnicas citadas pelo Dr. Wilson e também na utilizada na cidade de Bento Gonçalves (RS), justamente para atender pacientes internados com dificuldades respiratórias causadas pelo coronavírus. “Reunimos materiais e desenvolvemos o equipamento. Basicamente é mecânico, usa divisão de volume e pressão e é eficaz”, explicou Marcílio.

Para o médico anestesista Denis Greip Carvalho o aparelho é uma solução “praticamente simples que consegue tornar possível o uso de um aparelho que era para um paciente pode atender até oito em uma situação de emergência”.

NA BUSCA PELO PIONEIRISMO

Com o intuito de sempre melhorar a qualidade de assistência ao cidadão, o prefeito destaca que essa ideia deve ser multiplicada e coloca Mafra à disposição de outros municípios que queiram utilizar a mesma técnica. “É uma ideia genial. Espero que não precisemos utilizar o mecanismo. E estamos à disposição para demais prefeituras do Brasil nos procurar e seguir o modelo”, declarou. O prefeito e demais membros da equipe esperam que mais pessoas participem desta empreitada voluntária, trazendo conhecimento e equipamentos necessários para replicar o equipamento e para contribuir na criação de protocolos para sua utilização.

A secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, disse ainda que “a segurança na condução dos processos de trabalho para o enfrentamento, apoiado pelo Prefeito Welligton, nos dá segurança para as tomadas de decisões frente as ações de combate ao Covid-19”. Lembrou ainda que é de suma importância trabalhar nas várias frentes para o enfrentamento do Covid-19 e implementa fortemente as medidas protetivas – prioridade no município e também nas esferas estadual e federal. “Contudo precisamos pensar sempre à frente e nos preparamos para o pior cenário. Por isso, investir esforços para multiplicar a capacidade para atendimento dos ventiladores é uma medida criteriosa e prudente para garantir o tratamento dos pacientes infectados pelo Covid-19”, concluiu.