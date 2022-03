Mafra deu o “start” para o futuro com assinatura do Pacto pela Inovação

Pacto pela Inovação de Mafra foi assinado por 19 pessoas, representando instituições empresariais e de ensino, sociedade civil e governo

O Município de Mafra deu o “start” para o futuro. Na noite de quinta-feira, dia 24, representantes empresariais, sociedade civil, governo e instituições de ensino assinaram o termo do “Pacto pela Inovação de Mafra”, num total de 19 pessoas/instituições.

O pacto faz parte do projeto Cidade Inovadora, que compõe um dos programas do Cidade Empreendedora, que está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania em parceria com o SEBRAE-SC.

O Prefeito Emerson Maas declarou ser motivo de grande honra para a administração municipal conduzir o Pacto de Inovação, pois está preparando Mafra para o futuro. “Parabenizo a todos que apoiam esse projeto, que pensa o futuro e àqueles que acreditam que a inovação é o que nos move na direção da prosperidade”, declarou.

Maas disse ter certeza de que o compromisso que cada um assumiu ao assinar o pacto é verdadeiro. “Este é um momento histórico para o município, pois estamos dando um salto para o futuro, falando em inovação”, afirmou e completou: “quando falamos em inovação estamos falando em melhoria urbana, melhoria dos processos administrativos e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida da população mafrense”.

Inovação para melhoria da qualidade de vida

O Coordenador do SEBRAE de Santa Catarina, da Regional de Joinville, Jaime Dias destacou que, com o projeto Cidade Empreendedora começaram a surgir várias ações, citando a Casa do Empreendedor, a Cidade Inovadora e a construção da Marca da Cidade de Mafra. “Estamos começando a construir uma nova matriz econômica no município. Estamos plantando uma nova semente, pensando o futuro”. É um grande legado que esse governo deixará para o município”.

O Vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro, Edinelson Soares Castro, agradeceu ao Executivo municipal, “que sonha alto por estar inovando dessa maneira”. Segundo ele, “Mafra só tem a receber benefícios com essa inovação, como empreendedorismo e riquezas para nossa população, tanto para o interior, no agronegócio, quanto para o meio urbano, na indústria e no comércio”, afirmou.

Foram convidados a assinar o termo representantes de Instituições de Ensino, Governamentais, Empresas, e da Sociedade Civil.

Pacto pela Inovação

O pacto pela inovação objetiva alavancar Mafra como um ecossistema de inovação de classe mundial, incrementando a qualidade de vida e a dinâmica econômica e criativa da cidade.

Mais informações pelo facebook prefeiturademafra, na live da assinatura do termo.

