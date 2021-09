Mafra deve aderir ao programa “Casa Verde Amarela”

O prefeito de Mafra foi a Brasília durante esta semana, com o objetivo de aderir o município ao programa de habitação

O prefeito Emerson Maas participou em Brasília, acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma, o lançamento do programa habitacional “Casa Verde Amarela”. O evento foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e acompanhado por governadores e prefeitos de todo o país, interessados em aderir ao programa.

Emerson Maas, também visitou o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, para tratar da adesão do município ao programa Habitacional Casa Verde e Amarela.

O programa Casa Verde e Amarela foi lançado em agosto de 2020. Além da construção de casas e apartamentos com recursos do FGTS, inclui regularização fundiária, melhoria de residências, além de outras ações, como locação social

O programa reúne iniciativas habitacionais do governo federal para ampliar o estoque de moradias e atender as necessidades habitacionais da população. O “Casa Verde e Amarela” vai promover o desenvolvimento institucional de forma eficiente no setor de habitação e estimular a modernização do setor da construção e a inovação tecnológica.

