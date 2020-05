Mafra disponibiliza teleconsultas em enfermagem e psicologia

Compartilhar no Facebook

Em Mafra-SC, idosos e pacientes sintomático-respiratórios passam a contar com opções de teleconsultas em enfermagem. O objetivo é evitar que estas pessoas, que fazem parte do grupo de risco na pandemia COVID-19, saiam de casa para ir à Unidade de Saúde. A teleconsulta em enfermagem permite que diversas necessidades sejam supridas sem a necessidade de uma consulta presencial. Porém, quando os profissionais identificam a real necessidade de uma avaliação mais aprofundada, é realizado o encaminhamento para a ESF.

As opções de teleconsultas em enfermagem estão disponíveis, de segunda a sexta-feira, nas ESFs Central, Vila Nova, CAIC, Restinga, São Lourenço, Jardim América, Vista Alegre, Espigão do Bugre, Faxinal e Bela Vista. O horário de atendimento, nas três primeiras unidades, é das 07h30 às 16 horas e das 17h30 às 21h30. Nas demais, as consultas serão realizadas das 07h30 às 16 horas. “Trata-se de mais uma solução que a Saúde de Mafra oferece à população mafrense, buscando manter em casa os grupos de risco compostos pelos idosos e sintomático-respiratórios”, declarou o prefeito Welligton Bielecki.

Telefones:

Unidade de Saúde Vila Nova – 98455-8095

Unidade de Sa̼de Central Р98436-2398

Unidade de Sa̼de Restinga Р98436-2875

Unidade de Saúde CAIC -98455-7082

Unidade de Sa̼de Jardim Am̩rica Р98455-0252

Unidade de Sa̼de Vista Alegre Р98455- 0565

Unidade de Saúde São Lourenço 98455-0073

Unidade de Saúde Faxinal – 98454-9625

Unidade de Saúde Espigão do Bugre – 98454-8351

Unidade de Saúde Bela Vista – 98448-4650

Teleconsultas em Psicologia

Outra opção oferecida à população são as teleconsultas em psicologia, capazes de trazer apoio e orientação por meio de teleatendimento para aquelas pessoas que vêm demonstrando uma ansiedade e um sofrimento mental acima do normal diante do isolamento social e das informações da COVID-19.

Telefone:

98436-2908