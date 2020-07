Mafra e demais municípios do planalto norte querem reserva de leito de UTI

Nos últimos dias os municípios do planalto norte estão vendo o número de casos da Covid-19 explodir na região, são quase mil infectados, segundo o último boletim divulgado. Mafra chegou a 119 casos confirmados, mais seis casos foram confirmados na última quarta-feira (15) no município.

Nesta semana o número de casos confirmados em Mafra (até o fechamento desta edição) pulou de 67 para 123, foram 60 casos novos, o que coloca o município em quarto lugar no ranking das cidades com mais infectados. Três Barras com 259 é o primeiro seguida de São Bento do Sul com 231 e Canoinhas com 190.

Rio Negrinho contabiliza 104 casos, Papanduva com 26, Porto União com 19, Itaiópolis 16, Campo Alegre 12, Monte Castelo 10, Irineópolis 02 e Bela Vista do Toldo com 01. Major Vieira é o único município da região a não registrar casos positivos.

O número de mortos na região é de 16: São Bento do Sul com 6, Papanduva 4, Canoinhas 3, Itaiópolis 2 e Mafra 1

O aumento exponencial de casos acendeu a luz de alerta do municípios, principalmente no que se refere ao número de leitos disponíveis no Hospital São Vicente de Paulo, dos 14 leitos de UTI disponíveis no Hospital, 07 estão ocupados com pacientes de Covid-19, ou seja 50% da capacidade.

Em reunião na seda da Amplanorte os prefeitos da microrregião do planalto norte, Wellington Roberto Bielecki (Mafra), Reginaldo Fernandes (Itaiópolis), Luiz Henrique Saliba (Papanduva) e Jean Carlo Medeiros de Souza (Monte Castelo) encaminharam a direção o hospital São Vicente de Paulo uma proposta para adquirir leitos COVID-19 dedicados aos quatro municípios.

Os prefeitos também decidiram em conjunto seguir as resoluções do CIR – Comitê Intergestores Regional de Saúde, com a ressalva que não serão adotadas medidas mais restritivas como a suspensão dos cultos religiosos em templos e igrejas, onde será mantido os 30% de ocupação e seguindo todas as recomendações de saúde.

Fontes das informações dos boletins:

Mafra:

– Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mafra

Macrorregião:

– Risco Potencial da Região – Gestão da Saúde SC –http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/;

– Casos e Óbitos na Macrorregião – Boletim Epidemiológico SC (última atualização – 15/07) – http://www.coronavirus.sc.gov.br/boletins/;

– Ocupação de Leitos na Macrorregião – Boletim Epidemiológico SC (última atualização – 13/07) – http://www.coronavirus.sc.gov.br/boletins/;

РOcupa̤̣o de Leitos no Hospital de Mafra РBoletim Hospital Ṣo Vicente de Paulo (16/07).