Mafra é destaque no Prêmio CEAP Brasil de Excelência em Licitações

Mais uma conquista para Mafra. Dessa vez, foi durante a edição 2025 do Pregoeiros Summit – maior evento sobre licitações públicas do país -, que ocorreu entre os dias 19 a 21 de fevereiro, em Florianópolis. Na ocasião foi lançado o Prêmio CEAP Brasil de Excelência em Licitações, criado para reconhecer as melhores práticas e inovações que estão transformando as licitações nos municípios brasileiros.

A Prefeitura de Mafra conquistou o prêmio na categoria Sustentabilidade em Licitações, por implementar nos processos licitatórios e de compras públicas práticas inovadoras e eficientes.

O troféu de Excelência em Licitações Municipais, além do certificado, entra para o rol de prêmios que a prefeitura vem conquistando em vários seguimentos, como saúde, educação e desenvolvimento econômico.