Mafra é Muito Mais; cidade recebe nova marca

Cidade do Planalto Norte recebe nova marca, resultado do processo de place branding. Logomarca será apresentada à população no início de 2022

A cidade de Mafra, no planalto norte, já tem sua marca própria. Resultado de um trabalho de place branding, que integra o Programa Cidade Empreendedora do Sebrae. Durante o processo, que contou com o envolvimento de 55 pessoas, foram realizados workshops criativos, no qual a equipe extraiu dos participantes informações sobre a essência do município. Então nasceu a marca “Mafra é Muito Mais”, uma parceria entre Sebrae/SC com entidades representativas da sociedade civil.

A partir do lançamento da marca, em janeiro, qualquer pessoa que queira desenvolver produtos, como souvenirs, por exemplo, poderá utilizar o logotipo, contribuindo não apenas para o desenvolvimento econômico, quanto também para o orgulho e consolidação do símbolo.

Para o prefeito Emerson Maas, a marca envolve sentimentos e carrega o perfil da cidade. “Por meio do seu conceito visual e verbal, a marca irá fortalecer o posicionamento da cidade e ressaltar o que Mafra tem de melhor: sua cultura, sua terra, sua gente!”, ressalta.

“Definimos eixos claros de atuação para que a gente possa construir uma cidade ainda mais eficiente, com incremento na geração de renda e qualidade de vida”, explica o gerente regional do Sebrae/SC, Jaime A. Dias Junior. E ainda Dias complementa que os eixos temáticos se desdobram de acordo com os principais alavancadores do território, “Mafra sempre foi conhecida como pólo do planalto, referência em madeira, porém o objetivo é mostrar que a cidade é isso sim e muito mais”, finaliza.

Eixos Alavancadores:

Mafra é Muito Mais Qualidade de Vida

Mafra é Muito Mais Receptiva

Mafra é Muito Mais Criativa

Mafra É Muito Mais Empreendedora

Definição

O conceito de place branding pode ser traduzido como “fazer a marca de um lugar acontecer”. Para isso, é preciso entender, de forma colaborativa e coparticipativa quais são os principais atributos, locações, potencialidades e narrativas do território.

