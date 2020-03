Mafra é município de maior índice de infrações ambientais da região

Educação Ambiental fará parte do currículo dos estudantes de Mafra. Na última terça-feira 17, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 10/2020 que autoriza o poder executivo a celebrar termo de colaboração com o governo estadual, por meio da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).

A mútua cooperação será entre a Prefeitura Municipal de Mafra e PMSC, por parte da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (3ªCIA\2ºBPMA), localizado em Canoinhas. O programa Unidos pelo Meio Ambiente (PUMA) será implementado para os alunos do 4º ano do ensino fundamental da rede municipal. O objetivo é formação de jovens em prol da preservação do meio ambiente.

Segundo comandante da 3ªCIA\2ºBPMA, major Fernando Luis Lopes, Mafra foi escolhida por liderar o ranking com maior índice de Auto de Infração Ambiental (AIA). Desde 2016, Mafra está em primeiro lugar em relação aos municípios de Canoinhas, Três Barras, Papanduva, Itaiópolis, Santa Cecília, Rio Negrinho, Monte Castelo e Major Vieira. Somando a isto, Mafra está em segundo lugar nas requisições de órgãos públicos (Ministério Público, Prefeitura, etc) para ações da polícia ambiental, perdendo apenas para Canoinhas. Com isso, o PUMA ajudará a conscientizar as novas gerações por meio da educação, da prevenção e das boas práticas com meio ambiente.

O termo de colaboração tem duração de três anos e investimento anual de R$ 120.000,00 por parte do Poder Executivo Municipal. O 2º BPMA disponibilizará policial para ministrar as aulas e as viaturas para deslocamento. Além disto, os estudantes farão viagens educacionais para ampliar o conhecimento sobre preservação ambiental. Entre os locais, está a Rota das Cachoeiras em Corupá-SC.

Mafra também foi contemplada com o Projeto Protetor Ambiental (PROA). Um programa de 150 horas/aula para jovens entre 12 e 14 anos. Para participar, é preciso ser selecionado por meio de processo seletivo. Ao todo serão 30 alunos por ano e será executado na Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho.

Em 2020, o total de alunos será de 374 no PUMA mais 30 PROA, totalizando 404 alunos. Em 2021, o total de alunos será de 390 no PUMA mais 30 PROA, totalizando 420 alunos. Em 2022, o total de alunos será de 398 no PUMA mais 30 PROA, totalizando 428 alunos. A estimativa é de que 1.252 alunos participem do projeto em três anos.

Durante a sessão ordinária, o PUMA foi amplamente debatido pelos legisladores e pelos representantes da polícia ambiental. Para os vereadores, o PUMA ensinará a forma certa de agir e os alunos serão multiplicadores deste conhecimento.