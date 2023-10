Mafra é reconhecida no Estado como “case de sucesso” na assistência social por Gincana da Integração

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra foi destaque por ação que a Secretaria de Assistência Social vem desenvolvendo há dois anos no município, que é a Gincana de Integração Intercomunidades (GIIC).

Na última quarta-feira, dia 27, o Prefeito Emerson Maas e a Secretária Daniele Kondlatsch participaram de solenidade em Florianópolis, na qual a gincana ganhou notoriedade a nível estadual, sendo selecionada como Boa Prática da Administração Pública, entre mais de 300 municípios inscritos.

A apresentação do “case de sucesso” ocorreu no primeiro dia do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios Municipais de Santa Catarina (COMAC), evento que envolveu todo o estado.

Criada como uma estratégia para o fortalecimento de vínculos comunitários, a GIIC reúne associações de bairro com objetivos diversos, especialmente o de estimular o sentimento de pertença dos moradores em relação às suas comunidades.

O Prefeito Emerson Maas disse estar muito feliz pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido no município. “Nossas cidades precisam de crescimento e desenvolvimento sim, mas precisam principalmente de um olhar atento para o bem estar de seus habitantes, promovendo a integração entre todos e criando laços de respeito e amor pela comunidade e pelo município onde vivem”, declarou.

*Reconhecimento com o respeito que merece*

A Secretária Daniele Kondlatsch declarou estar emocionada com o reconhecimento: “É uma alegria imensa ter a Gincana de Integração Intercomunidades selecionada como Boa Prática, especialmente por se tratar de uma seleção tão criteriosa e concorrida. O COMAC é um evento de nível estadual, que deu notoriedade ao nosso projeto para todo o estado de Santa Catarina. A Assistência Social de Mafra vem sendo reconhecida com o respeito que merece”.

A Gincana de Integração Intercomunidades foi criada e desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Mafra, iniciando em 2022. Visa fortalecer vínculos comunitários, promover a valorização do município e dos seus bairros, por seus habitantes, incentivar a participação dos munícipes nas atividades das associações de moradores, valorizando esse espaço democrático e, além de tudo, promover a integração entre os mafrenses de maneira divertida

A gincana conta com os seguintes desafios:

– Campanha do Agasalho;

– Contação da História das Comunidades e das Famílias Mafrenses;

– Show de Talentos;

– Jogos da Integração;

– Participação das equipes no Desfile Cívico;

– Concurso de Rainhas Mirim e Terceira Idade;

– Concurso de Dança de Salão;

– Desafio Atitude Empreendedora;