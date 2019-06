Mafra e região perdem jornalista Paulo Roberto Peyerl

A imprensa de Riomafra está de luto, o jornalista e escritor Paulo Roberto Peyerl, mais conhecido como “Paulinho Repórter”, foi encontrado morto próximo ao Supermercado Wilner, no Alto de Mafra, na manhã de domingo (23).

Um funcionário do supermercado encontrou o corpo e chamou os Bombeiros que ao chegarem ao local constataram a morte de Paulinho.

Segundo a Polícia Civil a morte foi uma fatalidade, já que tudo indica que o jornalista tropeçou em uma mureta caindo e batendo a sua cabeça, fato que o teria levado a óbito. Hipóteses como homicídio, latrocínio ou agressão, a princípio, estão descartadas, já que ele não apresentava ter recebido nenhum tipo de violência. Analisando as câmeras de vigilância próximas do local a Polícia observou que ele estava sozinho na rua.

Ainda segundo a Polícia tudo leva a crer que ao cair e bater a cabeça ele tenha sofrido uma fratura no crânio e provavelmente tenha morrido asfixiado no próprio sangue, agravado pela hipotermia, onde havia baixa temperatura naquele período.

O enterro do jornalista ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (24), na capela municipal do cemitério de Rio Negro, onde o sepultamento ocorreu no local.

TRAJETÓRIA…

Paulinho tinha 53 anos e atuou como jornalista em vários veículos de comunicação, de Riomafra e região.

Paulinho Repórter, como era mais conhecido, começou sua trajetória na área jornalística nos anos 80 em São Bento do Sul no jornal A Notícia, logo após, uma curta passagem no Jornal Informação de São Bento do Sul, já no início dos anos 90 ingressou no jornal Gazeta de Riomafra, como repórter geral, onde permaneceu por alguns anos, onde, ingressou na Prefeitura de Mafra, na assessoria de imprensa, no então governo do ex-prefeito Carlos Saliba.

Já em meados dos anos 90, teve uma curta passagem pela rádio Cidadania de Mafra, logo após ingressou na Prefeitura de Quitandinha na assessoria de imprensa no então governo do ex-prefeito Charles Lipenski, logo após, retornou a família GAZETA, onde foi o co-fundador do jornal Gazeta de Quitandinha & Campo do Tenente, onde anos após, ingressou na Prefeitura de Campo do Tenente, no governo do ex-prefeito Reinaldo Afonso Pereira (in memorian), onde permaneceu até o fim do seu mandato, também como assessor de imprensa.

Paulinho também atuou nos governos tenenteanos de Celso Wensky e Jorge Luis Quege. Recentemente estava lotado na Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Mafra.

Também atuou como colunista e co-fundador do site Click Paraná, do município de Campo do Tenente. Paulinho também foi um dos autores do livro “O Pacificador”, juntamente com escritor Plinio Moser.