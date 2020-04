Mafra elabora estratégias para o enfrentamento da Covid-19

Prorrogadas por mais cinco dias as medidas restritivas quanto ao convívio social, Mafra deve retornar com suas atividades a partir da próxima segunda-feira, 13 de abril, exceto as escolas e universidades. Para tanto, a Prefeitura de Mafra criou estratégias para o enfrentamento seguro da situação no retorno às atividades. A campanha “Volta Segura – Mafra longe da Covid-19”, com 19 passos, foi apresentada ao Comitê de Gestão de Crise Covid-19 (o qual promove diariamente web conferências entre órgãos públicos e entidades privadas do município para monitorar, discutir e propor soluções para a crise provocada pela disseminação do coronavírus).

Além das reuniões periódicas do comitê, na tarde da última quarta-feira, 08, o Prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, a Secretaria de Saúde, Jaqueline Previatti Veiga, além de representantes dos setores de Serviço Social da Saúde, Psicologia do NASF e vigilâncias epidemiológica e sanitária da Saúde de Mafra, reuniram-se em videoconferência com proprietários, gerentes e representantes de supermercados, bancos e lotéricas, além de representante do Corpo de Bombeiros Militar, para falar sobre as recomendações embasadas nas Notas Técnicas, destacando: a intensa circulação de pessoas e a falta do distanciamento social nas filas dos estabelecimentos.

A principal discussão foi para encontrar formas eficientes de contenção da disseminação no vírus nestes estabelecimentos, além de intensificar medidas de higienização dos ambientes.

MEDIDAS

Entre as medidas foi destacado o estímulo ao autocuidado dos funcionários, com recomendações como higienização das mãos, uso de máscaras de tecido, manter o cabelo preso e praticar o distanciamento social. Também foi destacado o fortalecimento de orientações dentro da rotina de trabalho e do retorno aos lares dos colaboradores. Com relação aos clientes, reforçaram-se orientações como: permitir apenas 50% da capacidade de cada estabelecimento, com controle de acesso; gerenciamento de filas com demarcações das posições para manter o distanciamento de 1,5 metros; a presença do álcool gel para os clientes, com profissional para realizar a aplicação na entrada e saída; a divulgação aos clientes de que o ideal é que apenas uma pessoa de cada família realize compras ou operações financeiras presenciais em bancos e lotéricas. Também foi salientada a importância da higienização frequente dos carrinhos e cestinhas em mercados, além dos demais equipamentos como máquinas de cartão, caixas, balcões, maçanetas etc.

“Nesta reunião conversamos com os representantes de supermercados, bancos e lotéricas, que estão com os seus estabelecimentos abertos neste período de isolamento. Tratamos das questões de higienização e distanciamento social dentro destes locais. Agradecemos aos empresários e funcionários destes serviços essenciais, que estão se expondo para receber os cidadãos mafrenses. Todos prontamente sinalizaram que vão colaborar com o distanciamento social”, declarou o prefeito Wellington Bielecki ao final da reunião.

As estratégias conjuntas visam ajudar o município a superar a situação e reforçar as ações no combate à pandemia de coronavírus. A campanha Volta Segura possui 19 passos, que abrangem medidas tanto em aspectos de saúde, educação, assistência social, quanto questões de âmbito econômico e cultural.