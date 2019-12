Mafra está na posição 1698º das cidades que mais doam IR

Em 2019, o mês de dezembro vai ganhar uma nova cor: é o lançamento da campanha Dezembro Roxo, que tem como objetivo o incentivo a doações para crianças e adolescentes, por meio do Imposto de Renda.

“A campanha não tem fins lucrativos e o principal foco da iniciativa é divulgar que, em vez de pagar imposto, a população pode fazer doações para causas sociais, sem custo e enquanto consegue abater do valor que iria para os cofres públicos”, afirma Eduardo Canova, coordenador nacional da campanha.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As contribuições podem ser a nível federal, estadual ou municipal, como é o caso de Mafra e isso quer dizer que os seus contribuintes podem conseguir abatimento de até 6% do imposto devido, enquanto realizam uma ação de caridade, no final do ano.

O estudo, feito pela campanha, em 2.649 cidades, colocou Mafra na posição 1698º entre as cidades que, percentualmente, mais doam Imposto de Renda.

Isso significa que o município tem potencial para receber mais de R$ 1,3 milhões por ano, mas foram doados R$ 12 mil.

Ou seja, apenas 0,92%% dos 2.853 contribuintes que fazem declaração no modelo completo tinham conhecimento da prática, no momento do envio da última declaração. Por isso, a ação realizada em dezembro é tão importante.

O estado de Paraná, está em 2° lugar dos estados que mais doam Imposto de Renda para projetos. O potencial de doação é de R$ 472.864.995,22. O valor doado foi de R$ 879.616,52

Já o estado de Santa Catarina, está em 16° lugar dos estados que mais doam Imposto de Renda para projetos. O potencial de doação é de R$ 297.445.576,51. O valor doado é de R$ 75.982,49

POR QUE É IMPORTANTE DOAR AINDA EM 2019?

Ao enviar a declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode destinar uma parte aos fundos sociais do seu município.

Para as pessoas físicas, nas declarações enviadas pelo modelo completo, o percentual deduzido pode ser de até 6%, se a doação for feita até o fim deste ano. Já se a data da contribuição for entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2020, a dedução passa a ter limite de 3%.

Por isso é interessante terminar 2019 e realizar essa ação de generosidade: só assim o contribuinte conseguirá a maior faixa de dedução.

Para as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real, o abatimento pode chegar a 1%.

Se o contribuinte tiver uma taxa a pagar à Receita Federal, o percentual da doação é deduzido, ou seja, é encaminhado para o fundo selecionado. Já se ele precisar receber a restituição, o valor tem acréscimo de até 6% e ainda uma taxa da Selic (tarifa básica de juros).

SAIBA PARA ONDE VAI A SUA DOAÇÃO

As doações irão para os FIAs (Fundo para a Infância e Adolescência) do seu estado ou município. Estes fundos cuidam de crianças e adolescentes que vivem em situação crítica, sem acesso a direitos básicos, como água, estudo e saneamento.

Assim, ao efetuar a doação, o contribuinte destina a ajuda para o FIA da sua cidade ou estado, que pode ser conhecido ao acessar o site da Prefeitura de Mafra.

COMO DOAR?

Acesse o site da Campanha Dezembro Roxo de Mafra, através do link: https://www.dezembroroxo.com.br/doacoes-mafra-sc ou nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter e contribua não apenas doando, mas espalhando essa notícia por aí. O futuro das crianças e adolescentes da sua cidade – e do Brasil todo – pode estar nas suas mãos.