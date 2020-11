Mafra está no “radar” da empresa Havan, afirma Luciano Hang

Compartilhar no Facebook

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o empresário Luciano Hang afirmando que a cidade de Mafra está no “radar” da empresa Havan, tão desejada por muitos riomafrenses. “Uma Havan em Mafra contribuirá para o desenvolvimento, com alegria e com emprego”, comentou o empresário. Assista:

Vídeo: Divulgação/Facebook

Em abril de 2014 o então secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Mafra, Ernani Kvitschal, esteve na redação da Gazeta de Riomafra e confirmou que representantes da empresa Havan estiveram na cidade e procuraram o executivo, mostrando o interesse em instalar uma filial no município e que as negociações estavam abertas. Mas no mesmo ano a empresa anunciou a construção da filial na cidade de Porto União.