Mafra Fest terá quatro dias de shows e muita diversão para a população

De 8 a 11 de setembro, a Prefeitura Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura preparou quatro dias de festa para comemorar os 105 anos do município. Todos os eventos acontecerão na Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

As atrações serão shows locais, regionais e nacionais, divididos em dois palcos (principal e alternativo). Haverá ainda espaço gastronômico e área kids , garantindo a diversão para todas as idades. A área da gastronomia iniciará a partir das 12 horas de quinta à sábado e no domingo a abertura será às 11 horas.

Shows gratuitos nos dias 8 e 11

No dia 8 de setembro acontece, na abertura das comemorações, show gratuito com as duplas Theodoro e Sampaio e Diego e Vitor Hugo, a partir das 22 horas. No domingo, dia 11, os shows serão do Chê Lokedo e da Banda New York , ambos gratuitos, a partir das 18 horas.

Shows pagos nos dias 9 e 10

Os shows pagos nacionais serão da dupla Marcos e Belluti, no dia 9 e de Hugo Henrique e Oba Oba Samba House, no dia 10. Esses dependem da aquisição de ingresso. Os ingressos antecipados para camarote, mesa, área vip e pista podem ser adquiridos no Posto Susin, no Madrugadão Conveniência e na AC Farma.