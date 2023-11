Mafra fica entre as três melhores cidades do Estado no tema “Saúde e bem-estar” no Prêmio Band Cidades Excelentes 2023

Com o objetivo de incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública para transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos, por iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila, aconteceu na última segunda-feira, 14, o Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, em Florianópolis, com o prefeito Emerson Maas representando Mafra.

Mafra Top 3

Mafra ficou entre as três melhores cidades do Estado de Santa Catarina do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, no pilar “Saúde e Bem-Estar”, com a nota 78,87, alcançando a 3ª colocação. Os oito indicadores avaliados foram: Cobertura da atenção primária; Expectativa de vida ao nascer; Leitos hospitalares (SUS) por mil habitantes; Profissionais da saúde (SUS) por mil habitantes; Indicador sintético final do Previne Brasil; Taxa de mortalidade infantil; Cobertura vacinal; Aplicação saúde – mínimo constitucional.

Vale destacar 100% na cobertura da atenção primária, “uma das frentes fortemente atuantes no município, em relação à prevenção, manutenção da saúde e atendimento humanizado”, conforme as palavras do prefeito Emerson Maas. Para ele, o resultado desta premiação “é graças ao empenho do trabalho de todos os profissionais da Saúde do município e da população, pois a qualidade de vida está melhorando e trabalhamos dia a dia para que isso se mantenha e se intensifique”, comentou o prefeito.

Prêmio

O instrumento empregado na avaliação dos premiados é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) , que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Para cada pilar, os municípios são separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.