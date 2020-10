Mafra figura entre as cinco melhores cidades do Brasil no combate à Covid-19

O Brasil possui, segundo o IBGE, 677 cidades com mais de 50.000 habitantes. Deste total, Mafra est√° entre as cinco que mais se destacam no combate √† Covid-19, apresentando as menores taxas de √≥bitos acumulados desde o in√≠cio da pandemia. Os n√ļmeros, relativos ao dia 14 de outubro de 2020, foram compilados do site susanalitico.saude.gov.br.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Metodologia

Para estabelecer um comparativo entre cidades de popula√ß√Ķes diferentes, o Minist√©rio da Sa√ļde calcula o n√ļmero de √≥bitos por 100 mil habitantes. Assim, tr√™s √≥bitos de um munic√≠pio como Mafra, com 56.292 habitantes, s√£o equivalentes a nove √≥bitos de um munic√≠pio como Guarapuava, com 181.504 habitantes. O total de √≥bitos dos dois munic√≠pios, dentro da propor√ß√£o para 100 mil habitantes, √© equivalente a cinco.

O Minist√©rio tamb√©m estabelece esta mesma m√©dia para os estados, sendo que Santa Catarina apresenta uma m√©dia de 41 √≥bitos por 100 mil habitantes, e tamb√©m para o Brasil, que tem uma m√©dia de 71 √≥bitos por 100 mil habitantes. Estes n√ļmeros mostram o quanto a taxa de √≥bitos de Mafra √© inferior √†s m√©dias estadual e nacional.

Desempenho

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Este relevante desempenho √© fruto de uma combina√ß√£o de esfor√ßos. Por um lado, o trabalho da administra√ß√£o municipal, por meio da Secretaria de Sa√ļde, que trouxe, desde o in√≠cio, a√ß√Ķes preventivas, de busca precoce e de tratamento, com destaque para o comprometimento dos profissionais de sa√ļde que atuam no munic√≠pio. Por outro lado, o empenho da iniciativa privada, que trouxe doa√ß√Ķes e contribuiu para garantir a seguran√ßa e a preven√ß√£o desta doen√ßa. E, por fim, a fundamental participa√ß√£o da popula√ß√£o mafrense, que adotou em seu dia a dia os protocolos de seguran√ßa como o uso de m√°scaras, a higieniza√ß√£o das m√£os e distanciamento social.

Munic√≠pio UF Popula√ß√£o √ďbitos por 100 mil hab. 01.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Vi√ßosa MG 78.846 04 02.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Janu√°ria MG 67.742 04 03.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Prudent√≥polis PR 52.241 04 04.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Guarapuava PR 181.504 05 05.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mafra SC 56.292 05 06.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Sant‚ÄôAna do Livramento RS 77.027 06 07.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Buriticupu MA 72.358 06 08.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Palmas PR 50.986 06 09.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Santa Cruz do Sul RS 130.416 07 10.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Guanambi MG 84.481 07