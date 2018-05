Mafra foi destaque na programação do Congresso Brasileiro de Apicultura

Entre os dias 16 e 19 de maio Joinville foi palco do maior evento de criação de abelhas já realizado no Brasil. Foi o 22º Conbrapi – Congresso Brasileiro de Apicultura e 8º Congresso Brasileiro de Meliponicultura, realizado na Expoville.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Houve mais de 2,5 mil inscrições entre criadores de abelhas, técnicos e pesquisadores de todos os estados. Participantes de nove países também estiveram presentes. O evento foi organizado pela Epagri, Confederação Brasileira de Apicultura (CBA) e Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (FAASC).

Santa Catarina é um dos campeões de produtividade de mel, graças às tecnologias difundidas pela Epagri e adotadas pelos criadores de abelhas. A safra 2016/2017 foi recorde, quando o Estado colheu oito mil toneladas do produto. A produção ficou em 25Kg por colmeia, superior à média dos últimos anos, que foi de 20,42kg. No Brasil essa média fica em 10Kg por colmeia. Há cinco anos, a média catarinense era de 13kg por colmeia.

“Foi uma grande oportunidade para os produtores buscarem conhecimento, visto que o evento contou com aproximadamente 100 palestras, oficinas e minicursos, além da feira com os 60 maiores fornecedores de insumos e equipamentos apícola do Brasil”, descreve Ivanir Cella, Chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri. Durante a realização do congresso aconteceu também uma Feira do Mel, a Expo-Feira de Materiais e Equipamentos Apícolas e a apresentação de 316 trabalhos científicos.

Integrado à intensa programação, o município de Mafra recebeu 3 excursões com técnicos e apicultores de diversas regiões do país, como Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo e São Paulo. Aqui foram recepcionados na propriedade da família Sommer pelos engenheiros agrônomos da Epagri, Rodrigo Mira Otto e Sônia Ribas Pereira, pelo engenheiro-agrônomo Rogério Gislon, Secretário Municipal de Agricultura e Interior e também pelos senhores Almir de Oliveira e Sérgio Pereira, membros da diretoria da Apinorte.

No local, os participantes das excursões tiveram a oportunidade de conhecer o Sistema de Monitoramento Apícola (APIS On-line), um conjunto de tecnologias destinadas a coletar dados ambientais e gerar informações para apoiar a produção de mel no território catarinense. Esse é o primeiro sistema desta natureza desenvolvido no Brasil. São somente seis estações instaladas no estado e uma delas encontra-se na propriedade do Sr. Martim Sommer em Mafra.

Na programação das visitas foram apresentados também o museu apícola, os processos de extração e envase de produtos derivados do mel na unidade de beneficiamento, as colmeias, a produção de cera e a produção de abelhas rainhas.

Como uma maneira de conhecer mais sobre as riquezas e potencialidades do município, foi entregue a cada visitante material de divulgação preparado pela Prefeitura Municipal de Mafra.

Para toda a equipe da Epagri e Apinorte, o interesse pela escolha de Mafra como destino para conhecer a Apicultura desenvolvida na região é um grande motivo de orgulho para nossa região e nos motiva ainda mais por saber que estamos no caminho certo.

Mais informações poderão ser obtidas no Escritório Municipal da Epagri de Mafra.