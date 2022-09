Mafra foi palco de uma grande festa em comemoração aos 105 anos do município

Começando com culto ecumênico na tarde do dia 08 de setembro, a Praça Ferroviário Miguel foi palco de diversas atrações, com apresentação de artistas locais, regionais e nacionais. No primeiro dia, com dois shows nacionais gratuitos, foi estimado um público de 12 mil pessoas, que ao som das duplas Theodoro e Sampaio e Diego e Vitor Hugo cantaram e vibraram com os cantores.

No segundo dia, a partir das 18 horas, o público começou a chegar para prestigiar no palco alternativo apresentações locais que entreteram as pessoas até os shows nacionais: DJ Zabot com mix de músicas nacionais e internacionais e em seguida o show nacional da dupla Marcos e Belluti que esquentou ainda mais a noite de sexta-feira, 9 de setembro, com os seus sucessos.

O prefeito Emerson Maas fez um balanço da Mafra Fest e considerou um sucesso de público e organização. “Não tivemos confusões, notícias de furto ou outras ocorrências. Tivemos segurança intensiva nos quatro dias garantindo o lazer das famílias”, disse, já agradecendo a população que compareceu para prestigiar os festejos.