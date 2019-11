Mafra foi representada no 71º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde

No evento foram discutidas ações e propostas para melhorar a saúde pública dos municípios

Na última quarta-feira, dia 6 de novembro, a enfermeira Adriana Moro representou o município de Mafra no 71º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, na cidade de Lages, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina – COSEMS/SC, apresentando as duas experiências premiadas na “16ª Mostra Brasil, aqui tem SUS”, que aconteceu em Brasília em julho deste ano.

As experiências premiadas tiveram como título: Controle Social Ativo na construção do plano Municipal de Saúde em Mafra de autoria de Ariane Woehl, que ganhou na categoria participação da comunidade na saúde, e a outra premiação foi como melhor experiência do Estado de Santa Catarina, na qual o ministério da saúde filmará um web doc com o título: A potência da visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em saúde mental, de autoria de Adriana Moro.

O município foi convidado a fazer a apresentação para os secretários de saúde do Estado pela importância que essas ações estão tendo no município, para que possam servir de incentivo e modelo de gestão dos serviços do SUS.

Adriana relata que é emocionante e gratificante representar o município e o trabalho desenvolvido pelos colaboradores da secretaria de saúde de Mafra. “Os prêmios são reflexo da organização do trabalho, do empenho individual e coletivo dos trabalhadores da saúde da secretaria e do apoio da gestão. Mostra que juntos somos mais fortes para fazer um SUS de qualidade” concluiu.

O evento em Lages, no Centro Serra estendeu-se até dia 8 de novembro, com vários outros palestrantes bastante importantes do cenário nacional para o SUS, como Eugênio Vilaça, Gonzalo Vecina Neto, entre outros.