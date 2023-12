Mafra forma mais 46 microempreendedores individuais no programa “Salto Aceleradora”

Na noite de quarta-feira, dia 6 de dezembro 46 microempreendedores individuais receberam o certificado do Salto Aceleradora, um programa de aceleração gratuito para pequenos negócios. O programa é uma parceria entre a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Sala do Empreendedor, SEBRAE- SC e Impact Hub, de Florianópolis.

Em sua 2ª edição em Mafra o programa desenvolvido pelo Executivo prevê o crescimento do microempreendedor. Na 1ª edição foram 31 MEIs participantes e agora esse número subiu para mais de 50. Alguns dos formados da turma anterior apresentaram suas experiências e o seu crescimento após participarem do “Salto Aceleradora”.

Cultura empreendedora

O prefeito de Mafra, Emerson Maas disse ser uma grande alegria poder participar da formação de mais uma turma do Salto MEI. Ele contou um pouco sobre o que está acontecendo em Mafra em relação ao empreendedorismo, desde 2021. “Levantamos uma bandeira de ‘Mafra empreendedora’, pois em 2021 só se ouvia que a solução para Mafra era a vinda de uma grande empresa para gerar empregos e renda”, lembrou.

Ele explicou que buscou, desde o início da gestão, mudar esse pensamento para uma cultura empreendedora. “Na época eram cerca de 1.700 MEIs cadastrados no município e pensamos que, se desses 1.700 conseguíssemos fazer um trabalho de apoio com consultoria e orientação com apenas 500 MEIS, e após, esses conseguissem gerar 1 emprego cada, seriam 500 novos empregos gerados. Assim atuamos e hoje estamos sendo reconhecidos nacionalmente por esses trabalhos realizados, levantando a bandeira do empreendedorismo”, declarou.

Parte da nova história

Aos formando anunciou que eles estão fazendo parte da nova história que Mafra está vivendo. “Participando da 2ª turma do Salto MEI, tenho certeza de que os frutos vocês vão colher. Parabéns a todos e vamos disseminar essa cultura do empreendedorismo”, concluiu.

O Secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira falou da interação e conexão entre os participantes e lembrou que já participou de outras turmas anteriormente como mentor. Aos formandos disse: “Nós apostamos em vocês e o salto começa agora. Vocês estão em escalada e contem sempre com a gente, com a sala do empreendedor e com a secretaria. Nós queremos que todos tenham um sucesso sempre crescente e é o que desejo a todos”, declarou.

Programa Salto

O Programa Salto visa impulsionar o crescimento dos MEIs no município de Mafra. Tem como foco ajudar empreendedores que, embora bem-sucedidos de forma amadora, buscam dar um salto significativo em seus negócios, aumentando receitas, faturamentos e expandindo a base de clientes. Mais informações na Sala do Empreendedor, na Praça Lauro Muller ou pelo Whatsapp 47)3643-7742.

São parceiros do Projeto Salto em Mafra, a Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico,Turismo e Cidadania, SEBRAE/SC, Sala do Empreendedor, CDL, ACIM, Cooperativa de Crédito Cívia, BLUSOL e Banco do Empreendedor.