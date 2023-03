Mafra garantiu recursos para gratuidade de transporte público de idosos

Prefeitura de Mafra, por meio da Gestão Municipal de Convênios G.M.C., apresentou proposta para ter acesso aos recursos do Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano. Apresentado e validado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, Mafra foi uma das 535 prefeituras que enviou proposta e foi contemplada.

O valor serviu exclusivamente para o custeio da gratuidade de maiores de 65 anos em sistemas regulares de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano, de setembro de 2022 a maio de 2023.

O aporte de assistência financeira para Mafra é no valor total de R$ 688.102,13, repassado ao Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana/CIMU. Ao município de Mafra caberá atestar as notas fiscais expedidas pela empresa prestadora de serviços (Expresso Presidente Getúlio)e então realizar o pagamento do repasse das mesmas.

Captação de recursos

A diretora do G.M.C., Ariana Chagas, explicou que sua equipe é focada na captação de recursos por meio de apresentação de projetos à União. “De agosto de 2021 até outubro de 2022 já captamos mais de R$ 35 milhões em recursos para o município, já revertidos em reformas, construções e aquisição de equipamentos e maquinários, a fim de servir à população”, disse. Ela completou ainda lembrando “que projetos que beneficiam diretamente o cidadão, mostram o quanto a gestão está focada na qualidade de vida da população, e neste projeto, principalmente, à idosa”.

Já para o prefeito Emerson Maas, a integração entre as três esferas governamentais é de fundamental importância, especialmente no que tange à prestação de serviços ao cidadão. “Com a gratuidade no transporte público, esta parcela da população pode realizar seus deslocamentos pela cidade, sem impacto financeiro, principalmente os idosos que moram em bairros mais distantes do centro e dependem exclusivamente do transporte coletivo, seja para trabalhar, utilizar os serviços de saúde ou mesmo lazer”, concluiu o prefeito.