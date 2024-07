Mafra inaugura a reforma e ampliação da ESF Guilherme Ganzert

A Prefeitura de Mafra inaugurou na terça-feira, dia 2 de julho, a reforma da estratégia saúde da família ESF Guilherme Ganzert, do bairro Faxinal, entregando à comunidade mafrense mais uma inauguração que vai beneficiar a saúde dos munícipes, melhorando a capacidade de atendimento e modernizando as instalações para um maior conforto e acolhimento. A ESF atende aos moradores dos bairros do Campo da Lança (até Bandag), Vila Nova (Mallon), Faxinal, Vila Santa Terezinha( Km 111), Rio Branco I e II.

Melhorias entregues

A obra entregue constou da reforma do anexo do posto – antigo primeiro posto do bairro – incorporado agora ao posto para ampliação do atendimento, além de melhorias e pintura interna e externa, melhorias da acessibilidade e aquisição de mobiliário.

A reformo da ESF do bairro Faxinal contou com investimentos da ordem de R$ 321.818,98, sendo R$ 217.033,98, de recursos de transferência especial de emenda parlamentar impositiva do FUNDAM e outros R$ 104.785,00 de recursos próprios do município.

Os recursos próprios do município foram utilizados na aquisição de- mobililário para a nova recepção e farmácia, mobiliário completo para o anexo incorporado ao posto – para todas as salas. Para o anexo foram previstos: vestiário, consultório multiprofissional, almoxarifado, cozinha aos profissionais e espaço para reunião com profissionais e comunidades, possibilitando também novas adequações internas no posto. Também foi feita a troca para novo padrão de energia, novos computadores, melhoria estética e visual, aparelhos de ginástica para melhor idade, cadeiras e persianas.

Benefícios para a saúde

O Executivo municipal demonstrou sua satisfação em entregar à comunidade do Faxinal e arredores, uma obra que vai beneficiar a saúde dos munícipes. “Sabemos como é importante para as famílias terem um local apropriado, que atenda às suas necessidades relacionadas à saúde e com atendimento humanizado. “Fizemos todos os esforços para possibilitar este investimento e queremos deixar aqui nosso agradecimento ao vereador responsável pela conquista da Emenda Parlamentar que nos auxiliou na reforma e melhorias hoje entregues à população”, declarou.

O Secretário de Saúde, Plínio Saldanha enfatizou e agradeceu o trabalho da equipe da Saúde de Mafra e ao Executivo, pelo apoio que todos os setores da pasta têm recebido, citando como exemplo as reformas e ampliações da ESF Gregório Ganzert e da UPA, recém inauguradas. Também agradeceu aos vereadores pelo apoio, especialmente na questão da emenda parlamentar que possibilitou as reformas.

Representantes do Legislativo presentes ao evento destacaram a atenção que a administração municipal vem dando ao bairro do Faxinal, “esquecido nas últimas gestões”. Salientaram ainda o apoio recebido do Executivo “ para que a população do Faxinal recebesse as melhorias tão necessárias para a sua saúde”.

ESF Guilherme Ganzert

A ESF Guilherme Ganzert realiza mensalmente uma média de 3.300 atendimentos e 10.180 procedimentos. Possui espaços físicos para atendimentos em clínica básica, odontologia, sala de enfermagem, sala de imunização e sala de procedimentos. Conta com os seguintes profissionais:

Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família,

Enfermeiro da estratégia de saúde da família,

Médico clínico,

Médico da estratégia de saúde da família,

Técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família,

Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família,

Agente comunitário de saúde.