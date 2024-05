Mafra inaugura Espaço Vida para inclusão dos alunos com necessidades de aprendizagem

O dia 13 de maio foi considerado como um importante marco para a educação inclusiva no município de Mafra, com a inauguração do Espaço Vida, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação. Espaço foi especialmente projetado para atender às necessidades das crianças, buscando sua inclusão plena nas salas de aula regulares.

O Espaço Vida já está em funcionamento e visa o desenvolvimento dos estudantes com dificuldades de aprendizagem, além de promover o desenvolvimento pleno dos alunos com deficiência ou transtornos, auxiliando-os a vencer as dificuldades diagnosticadas. É considerado uma inovação na educação da região, pois possui equipamentos de ponta e profissionais habilitados, envolvendo uma série de recursos e serviços e representa um compromisso com um futuro mais inclusivo e igualitário para a cidade de Mafra.

Para o Executivo Municipal o aluno é o foco central de toda ação educacional e o compromisso da administração é garantir que sua caminhada no processo de aprendizagem e de construção das competências necessárias, seja repleta de conquistas, para que todos tenham sucesso e qualidade de vida escolar. Com o Espaço Vida se quer proporcionar aos alunos mais autonomia, melhoria de sua capacidade, de sua socialização, interação, criatividade, e mais acolhimento escolar.

São as seguintes as atividades já em funcionamento no Espaço Vida:

Terapeuta Ocupacional: voltada a ajudar alunos com problemas físicos, sensoriais ou cognitivos a adquirir as competências necessárias para viver a vida da forma o mais independente possível. Sua intervenção na perspectiva da Educação Inclusiva, vai contribuir no processo de construção e desenvolvimento dos estudantes, buscando identificar as disfunções ocupacionais considerando sua faixa etária, seu desenvolvimento e, aprimorando capacidades, para proporcionar melhor qualidade de vida.

Psicopedagoga: atua de forma a compreender e solucionar os desafios e obstáculos encontrados no processo de aprendizagem, visando corrigir deficiências e dificuldades na retenção de informações. Seu papel fundamental é analisar o processo de aprendizagem e desenvolver estratégias para superar deficiências e dificuldades no aprendizado.Esse mesmo espaço contará com materiais adaptados para atender alunos com dificuldades na visão e fala.

Em poucos dias o Espaço iniciará atendimento em :

Fisioterapia Educacional – Pedia Suit: consiste em ensinar ao sistema nervoso novos caminhos para se mover, se equilibrar e se auto coordenar. O método é desenvolvido de acordo com a necessidade do estudante. Uma das principais finalidades da terapia é fazer com que a criança melhore suas habilidades funcionais e, mais do que isso, é um trabalho que visa a independência delas dentro da sala de aula e da escola, promovendo a inclusão verdadeiramente.