Mafra inaugura nova ala do Abrigo Institucional Benemérito Epitácio Schumacher

Na manhã de quinta-feira, dia 28, a Prefeitura de Mafra inaugurou, por intermédio da Secretária da Assistência Social e Habitação, a nova ala do Abrigo Institucional Benemérito Epitácio Schumacher, espaço cuidadosamente planejado para oferecer acolhimento e segurança às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Atualmente atende 12 crianças e adolescentes.

Para a execução da obra, o abrigo recebeu recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra (FIA) cuja destinação foi analisada e aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A nova ala possui três salas para coordenação e para atendimento técnico de Psicólogo e de Assistente Social, além de um banheiro. No mesmo projeto foi ainda ampliada e fechada a área para brinquedoteca e lazer das crianças; reformada a cozinha; mobiliados os quartos com armários e remodelado o berçário.

Proteção integral em local de referência

O abrigo institucional é equipamento social do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que tem como objetivo acolher crianças e adolescentes de zero a dezoito anos incompletos, em situação de risco pessoal, social ou de abandono. O acolhimento institucional garante a proteção integral em local de referência de moradia, alimentação, vestuário, segurança e acessibilidade.

O Prefeito Emerson Maas disse ser uma grande alegria entregar mais essa obra na sua gestão, cumprindo o compromisso assumido. Destacou a importância das melhorias realizadas no abrigo. “Estamos entregando as obras que vão proporcionar melhores condições de conforto para as crianças. Esse é um trabalho necessário de acolhimento, de orientação para fazer as crianças se sentirem seguras, na busca de integrá-las às famílias ou à sociedade”, afirmou.

Dia muito esperado

A Secretária da Assistência Social e Habitação, Danielle Kondlatch afirmou que esse dia tem sido esperado, desde a inauguração do abrigo em novembro de 2001. “Essa ala técnica é muito necessária pois tem um espaço específico para o atendimento às crianças, o que anteriormente era feito no corpo da casa”, declarou. Ela destacou que as obras tornaram o abrigo institucional um espaço mais agradável, mais acolhedor e adequado para o atendimento das crianças. Ela agradeceu a todos os que participaram apoiando e acreditando no projeto.

A solenidade de inauguração contou ainda com a presença de: Dr Fernando Orestes Rigoni, Juiz da primeira vara de justiça da comarca de Mafra; Dr Alicio Henrique Hirt, promotor de justiça da primeira promotoria de justiça da comarca de Mafra; Kelly Bianca Plácido, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Vanessa Sigrist, conselheira tutelar, além de funcionários do abrigo e da Secretaria de Assistência Social.