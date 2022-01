Mafra inicia vacinação de todas as pessoas de 5 anos ou mais

Compartilhar no Facebook

A partir de quarta-feira, dia 26 de janeiro, Mafra atinge um momento ansiosamente aguardado pela população adulta e infantil, que é a imunização contra Covid-19 de todas as pessoas acima de 5 anos, que estejam habilitadas para receber a dose.

A ação somente foi possível graças ao preparo que Mafra teve desde o início da pandemia, com organização e acesso as vacinas, chegando a menor idade do público infantil, a partir de 5 anos.

Para essa faixa etária as vacinas estão sendo concentradas na Policlínica Municipal. A partir dos 12 anos e para todas as demais doses, as vacinas estão sendo aplicadas nas ESFs que possuam sala de vacina.

Momento muito esperado

O Momento foi celebrado pela Prefeitura de Mafra, especialmente pela área da Saúde, que tem trabalhado arduamente para atingir a meta – que está bem próxima – de toda população imunizada contra Covid-19.

“Mafra tem um dos mais altos índices de cobertura vacinal do Brasil e se destacou pela capacidade de atendimento de toda equipe da Secretaria da Saúde, que não mede esforços para atender os Mafrenses”, declarou o Prefeito Emerson Maas.

Segundo o Secretário de Saúde, Plínio Saldanha, “esse compromisso com a população somente foi possível graças a responsabilidade e dedicação assumidas pelo Executivo desde o início da vacinação em 2021”.