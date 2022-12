Mafra inova na escolha dos diretores das escolas municipais para 2023

A Prefeitura de Mafra dá início ao processo de gestão democrática para a escolha dos diretores das escolas para o ano letivo de 2023, com o lançamento do edital nº 015/2022, realizado por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Pelo edital, o município inova no processo de seleção para o exercício das funções gratificadas de diretor e diretor adjunto das Instituições de ensino mantidas pela rede pública municipal de ensino de Mafra, que se regerá pelo Decreto n.º 4.981, de 04 de outubro de 2022.

Inscrições

As inscrições dos interessados poderão ser efetuadas na Secretaria Municipal de Educação, no período de 2 a 12 de dezembro de 2022, das 8h às 12 h e 13h30min às 17 horas.

Avaliação

O Processo de Seleção será realizado por critérios técnicos de avaliação, configurando a gestão democrática, envolvendo os conceitos de mérito e desempenho.

No dia 27 de fevereiro de 2023, será homologado o resultado final. A posse ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2023. Ao final do processo, as Unidades Escolares que não tiverem professores  habilitados para o cargo de diretor escolar, caberá ao Chefe do poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretária da Educação, Esporte e Cultura, nomear um representante capacitado até o próximo processo de seleção.