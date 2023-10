Mafra interdita a Avenida Coronel Severiano Maia devido às cheias do rio Negro

A Prefeitura de Mafra informa que, devido às intensas cheias do Rio Negro que afetam o desague do Rio da Lança, parte da Avenida Coronel Severiano Maia, especificamente no trecho próximo à Praça Miguel Bielecki, foi interditada por precaução e segurança da população. O único desvio atualmente disponível é pela ponte da Igreja Ukraina na rua Gen. Ptolomeu de Assis Brasil para quem utiliza os sentidos Centro Alto de Mafra para Bairro Jardim América e vice-versa.

As recentes chuvas resultaram no aumento do nível do Rio Negro, levando a água a transbordar e atingir a Avenida Coronel Severiano Maia. Para garantir a segurança de motoristas e pedestres, o trecho na altura da Praça Miguel Bielecki foi interditado até que a situação se normalize e a água se recolha.

O único desvio possível é pela ponte da Igreja Ukraina na rua Gen. Ptolomeu de Assis Brasil, sendo essencial que os condutores sigam essa rota alternativa para quem utiliza os sentidos Centro Alto de Mafra para Bairro Jardim América e vice-versa.

A Defesa Civil e equipes da prefeitura estão monitorando de perto a situação, prontas para agir e minimizar os impactos causados pelas cheias. Pedimos à população que siga as orientações, utilize o desvio indicado e evite transitar na área interditada até que a situação se estabilize.

A prefeitura reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar dos moradores, mantendo-se ativa na assistência e pronta para qualquer eventualidade causada pelas condições climáticas adversas.