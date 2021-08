Mafra já deu a largada no Programa Educação Empreendedora

O Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), com metodologia do Sebrae, é focada em crianças e adolescentes do 1º ao 9º do Ensino Fundamental

O Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), com metodologia exclusiva do Sebrae, é voltado a crianças e adolescentes do Ensino Fundamental (1º a 9º ano). O objetivo é proporcionar o debate, o estudo e a prática do empreendedorismo nas salas de aula para despertar o espírito empreendedor desde cedo. Os professores já iniciaram as capacitações para aplicação da metodologia. A Educação Empreendedora é um dos eixos das verticais estratégicas oferecidas pelo Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae/SC em parceria com a Prefeitura.

O JEPP é composto por nove cursos independentes, um para cada ano do Ensino Fundamental. A partir de histórias, os estudantes são instigados a desenvolver o comportamento empreendedor e a vivenciar as etapas de um plano de negócios. O conteúdo é abordado por meio de oficinas, que trabalham na perspectiva da sustentabilidade ambiental e social, estimulam a criatividade na resolução de problemas, o autoconhecimento e a importância da empatia para uma convivência social saudável.

“À medida que o curso incentiva o desenvolvimento de comportamentos empreendedores e estimula o protagonismo infanto-juvenil, contribui para o desenvolvimento da localidade e promove uma mudança cultural em relação ao empreendedorismo no Brasil, junto às futuras gerações”, destaca a gestora do Programa Educação Empreendedora, Simone Amorim Pereira Cabral.

Programa Cidade Empreendedora

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae/SC que integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades, para estimular a economia local e desenvolver os municípios.

