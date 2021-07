Mafra já vacinou mais de 85% da população de 40 a 49 anos contra covid-19

De acordo com o VACINÔMETRO do município, a população geral vacinada com a 1º dose já chegou a 43,71%

Conforme o município recebe lotes de vacina, vai disponibilizando à população, seguindo os critérios do Ministério da Saúde e notas técnicas emitidas em conjunto pelos órgão GEDIM/DIVE/SUV/SES. Todos os grupos prioritários tem procurado as ESFs para receberem a primeira ou então já a segunda dose (conforme intervalo obrigatório entre as aplicações). Quando a faixa etária baixou dos 50 anos, a procura foi intensa e a Secretaria de Saúde de Mafra registrou até a última quinta-feira, 08, 3748 doses de vacina aplicadas para o público de 45 a 49 anos, correspondendo a 98% de cobertura, visto que a população estimada desta faixa etária é de 3821 pessoas. Já para os de 40 a 44 anos, foram 3695 vacinas, correspondendo a 86% de cobertura. A população estimada desta faixa etária são de 4272 pessoas.

Vacinação continua

A aplicação das vacinas está condicionada exclusivamente à disponibilidade de doses.

Assim que o governo do estado recebe remessa do governo federal, repassa às regionais e estas aos municípios. “Estamos condicionados ao recebimento de doses. Se esgotou, é porque mostra que o cidadão está preocupado com sua saúde e do outro e tem procurado as unidades de saúde. Este não é um dado negativo, ao contrário, é um indicador de que avançamos na vacinação”, explicou o secretário da pasta, Plínio Saldanha.

A vacinação continua por faixas etárias nas unidades de saúde e com a entrada do grupo prioritário de trabalhadores da indústria o município se organizou para a vacinação centralizada deste público. A vacinação dos trabalhadores industriais ocorreu nos dia 6 e 7 de julho nas dependências da Policlínica Municipal na qual os profissionais de saúde da ESF Central vacinaram cerca de 645 trabalhadores. Na medida em que o município receber mais doses, será dada continuidade no processo de imunização por faixas etárias e grupos prioritários.

Para mais informações sobre vacinação em Mafra, acesse o VACINÔMETRO.