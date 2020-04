Mafra lança campanha para ajudar famílias carentes afetadas pela pandemia

Sob a organização da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, a campanha “Mafra Solidária” conta com fortes aliados como a Polícia Civil, Universidade do Contestado (UnC-Mafra) e Polícia Militar

Com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de higiene, a Campanha Mafra Solidária vai destinar o que for arrecadado a famílias em situação de vulnerabilidade social, ocasionada ou agravada pela pandemia da Covid-19. As doações serão organizadas em kits antes de serem fornecidas aos munícipes. “Sabemos que muitos autônomos tiveram queda brusca nos seus rendimentos, outras pessoas ficaram desempregadas e tantas outras situações que se apresentam diariamente na Secretaria Municipal de Assistência Social”, explicou a secretária de Assistência Social e Habitação, Kátia Borges Saliba.

PÚBLICO-ALVO

De acordo com a Secretaria a demanda bimestral para o benefício eventual aproxima-se de 300 famílias. Há previsão de aumento da mesma pela impossibilidade de trabalho de muitos profissionais, elevando esse número para cerca de 500 famílias. Para saber se a família tem direito a este benefício, foi destinada uma equipe de assistentes sociais da Secretaria que vai avaliar quem tem direito a ser favorecido pela campanha Mafra Solidária.

DOE PARA QUEM PRECISA

As doações podem ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social ou nas dos parceiros: UnC- Mafra, Polícia Militar e Polícia Civil. Outras parcerias podem vir a ser firmadas, com outros locais de arrecadação ficando disponíveis, como o Hiper Condor Mafra, que já conta com local de coleta. Mais informações podem ser obtidas Informações podem ser obtidas pelos telefones: 3643-7181, 3645-5085 ou 3642-9724 ou diretamente na sede da Secretaria que fica na Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária.

INÍCIO PROMISSOR

Para iniciar a campanha com força total, o prefeito Wellington Bielecki recebeu, na tarde de quarta-feira, 15, o diretor da Calbos, Carlos Oslaj, que confirmou a doação de 300 cestas básicas ao município. “Estamos passando por vários momentos desafiadores nesta pandemia”, disse o prefeito. “A doação da Calbos é mais uma inestimável contribuição para muitas destas famílias em situação emergencial. Já realizamos a doação de 1.000 kits para as famílias de crianças na rede pública de ensino, beneficiárias do Programa Bolsa Família. E conseguimos agora, junto a vários parceiros, como a Polícia Civil e a UnC, desenvolver esta campanha possa ajudar as pessoas com vulnerabilidade já existente e aquelas que deixaram o seu trabalho devido ao isolamento social e que entraram neste quadro, não conseguindo nem mesmo adquirir o seu próprio alimento”, destacou Wellington Bielecki. “Sabemos o quanto a população mafrense é solidária e temos certeza de que a campanha será abraçada por todos”, concluiu.

PONTOS DE ARRECADAÇÃO

– Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária;

– Unc-Mafra – Av. Nereu Ramos, 1071 – Jardim do Moinho;

– Polícia Civil – R. São João, 37 – Centro;

– Polícia Militar – Av. Pref. Frederico Heyse, 111 – centro I baixada;

– Hiper Condor Mafra – Av. Pref. Frederico Heyse, 1000 – Centro II Alto de Mafra.