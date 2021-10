Mafra lança o concurso de decoração natalina comercial e residencial “Mafra + Natal”

Inscrições de 01 a 14 de dezembro. Premiação das três melhores vitrines e das três melhores casas decoradas

Para despertar nessa época do ano o espírito de Natal na população mafrense e deixar a cidade com a aparência de um cartão natalino, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura promove os concursos de “Decoração Natalina Comercial e Decoração Natalina Residencial Mafra + Natal”. Os concursos visam avaliar e premiar as melhores decorações natalinas do município nas categorias residencial e comercial. As inscrições iniciam-se no dia 1º de dezembro e encerram-se no dia 14 de dezembro.

Como participar

Para a categoria residencial o participante deve enviar uma foto de sua casa decorada por meio do preenchimento on-line do formulário DECORAÇÃO RESIDENCIAL e na comercial uma foto da vitrine decorada do seu estabelecimento comercial também via on-line DECORAÇÃO COMERCIAL.

Julgamento

A avaliação das decorações natalinas será realizada por uma comissão julgadora, composta por representantes da ACIM, CDL, OAB e Secretarias Municipais. Serão premiados três representantes de cada categoria. As três casas ou vitrines mais criativas serão divulgadas na página oficial da Prefeitura de Mafra e em suas redes sociais. A premiação será feita no dia 17 de dezembro, às 19 horas, na Vila do Natal, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

Informações

Entrar em contato com o Departamento de Cultura pelo telefone/whatsApp: 47 3642-3592.